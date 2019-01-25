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Galatasaray, Alan transferini başka menajer üzerinden yapmaya çalışmış

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.01.2019 16:19 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Alan transferinin gerçekleşmemesinin nedeni ortaya çıktı. Brezilyalı futbolcunun menajeri Özkan Doğan, "Kulüp transferi başka bir menajer üzerinden yapmaya çalışınca görüşmeler tıkandı" dedi.

Galatasaray, Alan transferini başka menajer üzerinden yapmaya çalışmış

Galatasaray, Alan'ı kadrosuna katmak üzereyken bu hafta içinde yapılan girişim de olumsuz sonuçlandı. Guangzhou takımının Dubai'deki kampında oyuncu ve Çin kulübü ile görüşen Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, dönüşte şu ifadeleri kullanmıştı:

"Birçok futbolcuyla görüşme fırsatı yakaladık. Alan ve kulübü ile çok önceden anlaştık. Aramızda pazarlık konusu yapılacak herhangi bir şey yoktu. Hem Alan'a hem de kulübüne çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz iyi davrandılar. Her şey iyi gidiyordu ama birden bire 'Transfer yattı' diye haberler çıktı. Kulüpten böyle bir açıklama var mı merak ediyorum. Bekleyip göreceğiz."

ÖZKAN DOĞAN: TRANSFERİ BAŞKA MENAJER ÜZERİNDEN YAPMAYA ÇALIŞTILAR
Yaşanan gelişme sonrası menajer Özkan Doğan, konu ile ilgili NTV'ye konuştu. Alan adına görüşmeleri yürüten Doğan, Galatasaray'ın farklı bir menajer üzerinden transferi gerçekleştirmek istediğini söylerken, "Eğer Alan o menajer aracılığıyla transfer olsaydı, FIFA kurallarına göre para cezası alacaktı. Çünkü oyuncunun temsilciliğini biz yapıyoruz. Son 1 aydır tüm görüşmelerde yer aldık. Transfer sonuçlanma aşamasına geldi. Ancak Galatasaray'ın transferi Brezilyalı bir menajer üzerinde yapmaya çalışması görüşmelerin tıkanmasına neden oldu" dedi.

Özkan Doğan, Alan'ın para cezası ödemek istemediğini ve transferin gerçekleşmesi için sarı kırmızılı kulüp ile yeniden masaya oturabileceklerini sözlerine ekledi. (NTV)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
beceriksizlik baska bisey degil
Brezilya ekolündeki bir futbolcuyu bende isterim ki Türk Halkının;milli takım,Azerbaycan,Kosovo,Arnavutluk ve Bosna'dan sonra en çok sempati duyduğu futbol ülkesi Brezilyadır.Fakat İskandinav,Savaşçı ve adı-sanı duyulmamış bir Viking de ki Danimarkalı ideal
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