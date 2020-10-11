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Galatasaray, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.10.2020 14:56 | Son Güncelleme

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda core ve üst gövde kuvvet çalışmaları üzerinde duruldu.

Emre Akbaba ve Marcelo Saracchi, core ve üst gövde kuvvet çalışmaları yapılan antrenmanda takımla beraber yer aldı. Taylan Antalyalı ve Oghenekaro Etebo, tedavilerinin ardından kendileri için hazırlanan özel program dahilinde salonda çalıştı.

Ayak bileğinde ağrı hisseden Younes Belhanda antrenmanda yer almadı. Galatasaray, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İHA)

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