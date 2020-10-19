Galatasaray, Alanyaspor maçı ile beyaz sayfa açmak istiyor

Süper Lig’e fırtına gibi başlayan ancak üçüncü haftadaki Fenerbahçe derbisiyle birlikte düşüşe geçen Galatasaray, milli ara öncesinde de Kasımpaşa’ya mağlup olarak dip yapmıştı. Sarı-Kırmızılılar, bugün 5. haftanın kapanış maçında Alanyaspor’u konuk ediyor...

Cim-Bom’da tek hedef güzel bir oyunla sahadan üç puanla ayrılmak ve geride yaşanan kötü günleri bırakıp yeni bir başlangıç yapmak. Türk Telekom Stadı’ndaki bu zorlu randevu 20.00’de başlayacak ve mücadeleyi hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

LUYINDAMA CEZA SINIRINDA

İki takım bugün tarihlerinde 9. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 8 mücadelede Galatasaray sahadan 6 kez mutlu ayrıldı, 1 maç beraberlikle sonuçlandı, 1 kez de Akdeniz ekibi zafer yaşadı. Sarı-Kırmızılılar’ın 22 golüne, Alanyaspor 10 golle yanıt verdi.

Bu zorlu mücadele öncesinde ilk dört haftada üç sarı kart gören Christian Luyindama sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Demokratik Kongolu başarılı stoper, bugün kart görürse önümüzdeki hafta oynanacak olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında forma giyemeyecek.

