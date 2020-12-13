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Galatasaray, Alanyasporlu Salih Uçan ile anlaşma sağladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 13.12.2020 16:33 | Son Güncelleme

Galatasaray Yönetimi, Alanyaspor'un orta sahası Salih Uçan'la her konuda anlaşma sağladı. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen ve Fatih Terim'in kadrosunda görmek istediği yıldız futbolcunun devre arasında sarı kırmızılı formayı giymesi bekleniyor.

Galatasaray, Alanyasporlu Salih Uçan ile anlaşma sağladı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği isimlerden Salih Uçan'la prensip anlaşmasına varıldığı öğrenildi.

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi için, kulübü Alanyaspor'la da görüşmeler başladı. İlk hedef, oyuncuyu devre arasında kadroya katabilmek. Ancak bonservis pazarlığında uzlaşma sağlanamazsa, ligin bitimi beklenecek. Galatasaray böylece Salih'i bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlayabilecek. Terim'in, tıpkı Taylan'da olduğu gibi, Salih'in de Galatasaray formasıyla büyük bir çıkış yaşayacağını ve orta sahada uyumlu bir ikili yakalayacağını düşünüyor.

YILDIZI FENERBAHÇE'DE PARLADI

Salih Uçan, 2012 yılında geldiği Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmiş ve Roma'ya kiralık olarak transfer olmuştu. 2019 yılına kadar çeşitli kulüplerde kiralık olarak forma giyen başarılı orta saha, 2019 yılına kadar sarı lacivertli kulübün kadrosunda yer almıştı.

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