Galatasaray Aleksey Batrakov'u KAP'a bildirdi! İşte maliyeti...

Galatasaray, transfer çalışmalarında önemli bir hamleyi daha resmiyete kavuşturdu. Sarı-kırmızılı ekip, Rusya Ligi takımlarından Lokomotiv Moskova'da forma giyen 21 yaşındaki Aleksey Batrakov'u kadrosuna kattı.

Genç futbolcunun transferi Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilirken, lisans işlemlerinin de tamamlandığı belirtildi. Böylece Batrakov'un Galatasaray macerası resmen başlamış oldu.

TRANSFER BEDELİ 25 MİLYON EURO

Galatasaray, Batrakov'un transferi için Lokomotiv Moskova ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, Rus ekibine toplam 25 milyon euro transfer bedeli ödeneceği duyuruldu.

Anlaşmada ayrıca Batrakov'un ileride başka bir kulübe transfer olması durumunda elde edilecek kârın yüzde 15'inin Lokomotiv Moskova'ya ödeneceği maddesi yer aldı.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Galatasaray, genç oyuncuyla 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzaladı. Bu doğrultuda Batrakov, 2031 yılına kadar sarı-kırmızılı formayı giyecek.

Oyuncuya sözleşmesi boyunca her sezon için net 3 milyon 250 bin euro garanti ücret ödeneceği açıklandı.

İŞTE GALATASARAY'IN 'KAP' AÇIKLAMASI:

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Aleksei Batrakov'un transferi konusunda, oyuncunun kulübü FC Lokomotiv Moscow ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 25.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca, futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %15'lik bölümü FC Lokomotiv Moscow'a ödenecektir.

Futbolcu ile 2026-2027 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 3.250.000 Euro garanti ücret ödenecektir." ifadelerine yer verildi.