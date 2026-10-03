Hakemler dosyasında bomba ifadeler! "Gölge MHK başkanı olarak görev yapıyordu"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, Türk futbolunda görev yapmış ve halen aktif olan isimlerin savcılık ifadeleri dosyaya eklenmeye devam ediyor. Soruşturmada tanık olarak dinlenen eski Süper Lig hakemleri Hüseyin Göçek, Kerem Ersoy ve Tugay Kaan Numanoğlu, önceki dönemlerdeki MHK uygulamaları ve alınan kararlarla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"AHMET ŞAHİN GÖLGE MHK BAŞKANI OLARAK GÖREV YAPARDI"

İşte Hakem Hüseyin Göçek'in ifadesi:

"Ben 07/03/2022 tarihinde süper ligde oynanan Gaziantep-Hatay müsabakasında orta hakem olarak görev yaptım. Hem bu maçtaki performansım hem de sezon içerisinde çıktığım hakem ve VAR hakemi olarak performansım Maç sayılarından da anlaşılacağı üzere gayet iyi düzeydeydi. Görev yaptığım maçın üzerinden 24 saat bile geçmeden böyle bir karar alınması olağandışı bir durumdur.

Karar sonrasında hiçbir şekilde TFF ya da MHK tarafından bizimle herhangi bir görüşme yapılmadı. Karar verildikten sonra dönemin MHK Başkanı Ferhat GÜNDOĞDU o dönem ulusal kanallarda canlı yayın programlarına katılarak ve gazetelere beyanda bulunarak “Bu kararın alınmasında 1 dakika bile bekleyemezdik, Bilmediğiniz şeyler var...” şeklinde beyanlarda bulunmuş, o dönem liste dışı kalan bütün arkadaşlarımı ve beni elinde hiçbir belge ve bilgi bulunmadan kamuoyu önünde kötü duruma getirmiş, sosyal hayatımızda tamiri zor yaraların açılmasına sebep olmuş, onurumu zedelemiş, aile yaşantıma ve ailemin bu açıklamalar karşısında zor durumda kalmalarına ve psikolojik olarak çok zor dönemlerden geçmelerime ve ailemin de sosyal çevrelerinde insanlardan tepki görmelerine neden olmuştur.

Bu karar sonrasında liste dışı kalan hakem ve gözlemci arkadaşlarımla birlikte hukuki olarak hakkımızı aramak için TFF Tahkim Kuruluna müracaatta bulunduk. 26.03.2022 tarihinde Tahkim Kurulu toplantısında liste dışı kalmamızın gerekçesi MHK’ye sorulduğunda açıklama olarak Performans Düşüklüğü gerekçesini sundular. Ancak Tahkim Kurulu tarafından yapılan duruşma neticesinde oy çokluğu ile göreve iade edildik. Tahkim Kurulunun kararının akabinde Antalya’da düzenlenen Süper Lig Hakem Seminerinde ki hakemlere yönelik MHK Başkanı olan Ferhat GÜNDOĞDU “Tahkim Kurulunun kararı o hakemlerin lehine olsa bile, ben onlara kesinlikle maç vermeyi düşünmüyorum” şeklinde beyanlarda bulunmuş, Kararın hemen sonrasında maç görevi çıkmamız gerekirken karardan sonra bize maç görevi verilmedi ve ilk maçımıza 8 Mart 2022 tarihinden yaklaşık 45 gün sonra Ferhat GÜNDOĞDU istifa ettikten sonra bir sonraki MHK Başkanı Sayın Sabri ÇELİK geldikten sonra görev almaya başladık.

O dönem bizim liste dışı bırakılma sebebimizin hakemlik kariyerimizin MHK Başkanı olan Ferhat GÜNDOĞDU ve MHK üyelerinin hakemlik kariyerlerinin çok çok üstünde olması ve kendisinin bu durum karşısında rahatsız olmasıdır. Kendi amacı tecrübeli hakem kadrosunu diskalifiye edip yerine tecrübesiz alt liglerde yeteri kadar olgunluğa ulaşamayan genç hakemleri çıkartıp kadrolarda değişikliğe gitmekti.

MHK’nin iç oluşumunda Profesyonel Maç İcra Kurulu adı altında 2022 yılında 3 kişi görev yapardı. Bu kurulun görevi Süper Lig ve 1. Lig müsabakalarının hakem kadrosunu belirlemek ve müsabakalara hakemleri görevlendirmekti. O dönem bu kurul içinde Ferhat GÜNDOĞDU, Ahmet ŞAHİN ve Yunus YILDIRIM bulunmaktaydı. 08.03.2022 tarihinde alınan liste dışı kalmamızın kararının alınmasında başrol olarak bu üçlü ve diğer kurul üyeleri bulunmaktadır.

Ancak bu üçünün o dönem MHK içerisinde ağırlıkları çok fazlaydı. Şöyle ki Ahmet ŞAHİN gölge MHK başkanı olarak görev yapardı. Hakemlik kariyerim Mehmet Büyükekşi TFF Başkanı, Ahmet İBANOĞLU MHK Başkanı olduğu dönemde sona erdi. Bu tarihte 03.01.2024 tarihidir. Bu dönem devre arasına denk gelmektedir."

"FERHAT GÜNDOĞDU BANA ELİMDE HTS KAYITLARIN VAR DEDİ."

İşte Hakem Kerem Ersoy'un ifadesi:

"Ferhat GÜNDOĞDU bana “ilk yaptığımız görüşmeden sonra baban beni niye aramadı” diye sordu. Ben de Ferhat GÜNDOĞDU’na “babamın aramasına ben mani oldum, konuyu birlikte değerlendirdik, babam bana bu şekilde kimseyle bir görüşmesinin olmadığını söyledi” dedim. Görüşme biter bitmez babamı kendisini aratacağımı söyledim. O da bana “beni kimse aramasın. Babanın da kalbini kırarım” dedi. Bunun üzerine Ferhat GÜNDOĞDU bana yine elimde HTS kayıtları var diyerek tepki gösterdi ancak HTS kayıtlarının içeriği ile ilgili yine hiçbir somut bilgi söyleyemedi.

Yine kendisine bir önceki görüşmeden sonra benim maça atamasının bende yoğun bir stres ve moral bozukluğuna neden olduğunu, çok kötü bir psikoloji ile maça çıktığımı, bu şekilde bir davranışta bulunmasına anlam veremediğimi söyledim. O da bana “o maçı zaten önceden atamıştım, sen niye tekrar geldin ki, yeni bir şey söylemiyorsun, ben de bir şey söyleyeceğini zannetmiştim” dedi ve devamında önceki görüşmemizdeki söylemlerine benzer söylemlerde bulundu.

Bu görüşmenin ardından da yine 4 Mayıs 2025 tarihinde bir Süper Lig müsabakasına yardımcı hakem olarak atandım. Son olarak da 10 Mayıs 2025 tarihinde bir Süper Lig müsabakasına AVAR olarak atandıktan sonra sezonun son haftasına kadar hiçbir müsabakada görev alamadım. Daha sonra UEFA tarafından Konferans Ligi Final Müsabakasına rezerv yardımcı hakem olarak ismen atandım. Ferhat GÜNDOĞDU benle görüştükten sonra bir kez de babamla yüz yüze bir görüşme yaptı.

Neredeyse bana söylediği ifadelerin tamamen aynısını kendisine de kullanmış. İlaveten UEFA tarafından Konferans Ligi Final Müsabakasına rezerv yardımcı hakem olarak ismen atanmam ile ilgili olarak UEFA’da bağlantılarım olduğu, bu bağlantıları kullanarak bu atamayı gerçekleştirdiğim yönünde bir iddiayı beyan etmiş. Böyle bir söylemin tamamen gerçek dışı olduğu ortadadır. Herhangi bir hakemin UEFA’daki böyle prestijli bir final maçına kendisinin atanmasını sağlaması akla, mantığa, hayatın doğal akışına tamamen aykırı bir durumdur.

Ferhat GÜNDOĞDU’nun babamla yaptığı bu görüşmeden sonra MHK tarafından geçen sezon sonuna kadar hiçbir futbol müsabakasında görevlendirmem yapılmamıştır. Yazın açıklanan üst klasman yardımcı hakem klasmanında ismim olmasına ve hali hazırda en kıdemli FIFA yardımcı hakem pozisyonunda olmama, sezon başında yapılan atletik testleri başarı ile tamamlamama ve hakemlik ile ilgili her şeyi yerine getirmeme rağmen 2025-2026 sezonunun ilk yedi haftasında hiçbir müsabakada tarafıma görev verilmemiştir.

Bu durum üzerimde yoğun bir psikolojik baskı ve şiddet oluşturmaktadır. Yukarıda belirttiğim şekilde hakemlik yapmak üzere bütün şartlarımın tam olması, hiçbir eksiğimin olmaması ve aynı zamanda ülkenin en kıdemli FIFA yardımcı hakemi olduğum göz önünde bulundurulduğunda bu sezon bana hiçbir şekilde görev verilmemesi hayatın olağan akışına tamamen aykırı bir durumdur. Bu durum yakın çevremde ve kamuoyunda mesleğim ile ilgili olumsuz bir algı oluşmasına sebebiyet vermektedir. Geçmiş kariyerimdeki yönettiğim maçlar ve genel hakemlik performansım, defalarca ülkemizi üst düzey maçlarda temsil etmiş bir hakem olmam göz önünde bulundurulduğunda içinde bulunduğum durumun izahı mümkün değildir.

Tarafıma maç verilmemesi somut bir veriye dayandırılamadığı gibi izahı da mümkün değildir. Durum bu şekilde iken Ferhat GÜNDOĞDU’nun yukarıda bahsettiğim ve anlam vermediğim hiçbir gerçekliği olmayan, soyut iddiaları nedeniyle tarafıma maç verilmediğini düşünüyorum. Bu şekilde Ferhat GÜNDOĞDU’nun tarafıma mobbing uyguladığını düşünüyorum.

Eğer bu şekilde tarafıma maç verilmeye devam ederse bir sonraki klasman derecelendirmelerinde hiç puanım olmadığı için hakemlik hayatım bitecektir. Bu durum beni ve ailemi maddi ve manevi olarak olumsuz yönde etkilemekte ve beni psikolojik olarak yıpratmaktadır."

"AHMET ŞATİN 'SENİN ANAHTARIN BENDE DEĞİL, BAŞKA KAPIYA GİT DEDİ"

İşte Hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nun ifadesi:

"Süper Lig sezonu başlamasıyla ilk 4 hafta tarafıma müsabakalarda orta hakem, yan hakem veya 4. Hakem olarak görev verilmedi. Bu 4 hafta içerisinde sadece 2 maça VAR hakemliği görevi verildi. Ben 4. Haftaya kadar bana neden orta hakem, yan hakem veya 4. Hakem olarak görev verilmediğini sormak için Merkez Hakem Kurulu başkan vekili Ahmet ŞAHİN’i aradım. Ancak telefon cevab vermedi.

Yaklaşık 1 saat sonra Ahmet ŞAHİN tarafıma dönüş yaptığında bana “senin anahtarın bende değil, başka kapıyı git” dedi ve telefonu kapattı.

Daha sonrasında 5. Haftaya girmeden yeni açıklanan 28/08/2024 tarihli Merkez Hakem Kurulu hakem listesinde adımın bulunmadığını gördüm. Ben bunun üzerine Merkez Hakem Kurulu Hakem işleri müdürlüğüne görevime neden son verildiği ile ilgili olarak dilekçe ile başvuruda bulundum.

Merkez Hakem Kurulu Hakem işleri müdürlüğü, Hakem işleri müdürü tarafından dilekçeme 2024-2025 yılı hakem klasman listesinin belirlendiğini, listede belirtilen hakemlerin görevlendirildiğini ve hakem klasman listesinin bu şekilde uygun görüldüğü şeklinde tarafıma geçerli bir neden sunulmadan tebliğ yazısı tarafıma gönderildi. Tahkim Kurulu Başkanlığına itirazda bulundum. Tahkim kurulunun 16/01/2025 tarihinde tarafıma gelen cevabi yazıda kurulda bulunan 4 üye oyunun katılımı ile “Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan kadro belirlemelerinde puanlama ve karar oynaklığı değerlendirildiğini kaybetmiş hakemlerin ve gözlemcilerin yapılmasına ve terk olunmaları ve eski oluşabilecek kadro dışılıkların ile üstte kazanılmış hakları ve ölçümleri yeniden değerlendirilip uygulanarak sonuçlandırılması…” şeklinde açıklamalar bulunmaktadır.

Tahkim Kurulu kararında kurulun vermiş olduğu 3 üyenin ise “Türkiye Futbol Federasyonunun 2024-2025 sezonu için ilan etmiş olduğu klasman kadrolarında başvurucunun yer almamasına yönelik kararın mevzuattaki objektif kriterlere aykırı olması ve kurallara veya yarışmalara uygulanmamasından…” şeklinde açıklamalar bulunmaktadır. Gerçekten ile başvurucunun itirazını kabul edilmesi gerektiği görüşünde olduğumdan aksi yöndeki çoğunluk kararına katılmamaktayız” gerekçesi ile başvurumun kabul edilmesi yönünde oy kullanmışlardır.

Yani Benim Tahkim kuruluna yapmış olduğum başvuru kurulda alınan 4 üyenin oyu ile reddedilerek Hakemliğim sonlandırılmıştır. Merkez Hakem kurulunun Tahkim kuruluna vermiş olduğu ve yukarıdaki beyanında da belirtmiş 4 üye tarafından kabul edilen gerekçeli beyanlar bahsedilen hususların tümü gerçeğe aykırıdır. Çünkü şahsım hakkında hiçbir şekilde adli ve idari soruşturma açılmamıştır. Merkez Hakem kurulu bu şekilde gerekçeli bir karar vererek ve TFF talimatlarına aykırı davranarak Görevini Kötüye kullanmaktadır.

Merkez Hakem kurulunun benim ile ilgili bulunmuş olduğu iddiaların somut bir delili yoktur. Zaten İş başladığım sonra 4. Haftasında hakemliğime son verildi. Bu süre zarfında da ben zaten Orta Hakem, Yan hakem veya 4. Hakem olarak görev yapmadım. Bu yüzden müsabakalara etki etmem zaten söz konusu olamaz.

Zaten bu olay hayatın olağan akışına uygun değildir. Tahkim kurulunun 18/10/2024 tarihli 9 sayfadan oluşan kararın bir suretini dosyaya rızam ile sunuyorum. Merkez Hakem kurulu tarafından tarafıma haksız gerekçeler sunularak hakemlik görevime son verilmesi, ayrıca alınan karar sonrasında sosyal hayatımı olumsuz yönde etkilemesine sebep olan Merkez Hakem Kurulu başkanı Ferhat GÜNDOĞDU, Merkez Hakem kurulu başkan vekili Ahmet ŞAHİN isimli şahıslardan ve daha sonrasında bu şahıslar ile birlikte hareket ettiği tespit edilecek diğer şahıslardan ayrı ayrı DAVACI VE ŞİKAYETÇİYİM."