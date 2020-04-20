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Galatasaray Alex Telles transferini bekliyor!

GALATASARAY HABERLERİ  | 20.04.2020 09:08 | Son Güncelleme

Fransa Ligi ekibi Paris Saint Germain'in, Porto'da gösterdiği performansla dikkat çeken Alex Telles'in transferinde sona yaklaştığı iddia edildi. Galatasaray, işin resmiyete dökülmesi halinde Brezilyalı oyuncunun satışından gelir elde edecek.

Galatasaray Alex Telles transferini bekliyor!

Brezilya basınında yer alan haberde, Chelsea'nin de transfer listesinde yer alan Porto'nun sol beki Telles'in Paris Saint Germain'e transfer olmasının beklendiği kaydedildi.

PSG'nin Telles'in transferi için Porto ile 25 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardığı belirtildi.

Sözleşmesi 2021'de bitecek olan 27 yaşındaki Telles için daha önce 40 milyon Euro isteyen Porto'nun, istediği fiyatta indirime gittiği ifade edildi.

GALATASARAY'A YARIYOR

Öte yandan bu transfer gerçekleşirse, Porto ile yapılan anlaşma gereği satış karının yüzde 10'u Galatasaray'ın kasasına girecek.

2014 yılında Gremio’dan Galatasaray’a transfer olan Telles, 2015’te Inter’de kiralık olarak forma giydikten sonra 6,5 milyon Euro’ya Porto’ya satılmıştı.

TELLES'İN BU SEZON Kİ PERFORMANSI

Alex Telles ligde 23 maçta 8 gol 5 asistle oynarken, Porto'ya 40 resmi maçta 10 gol 9 asistlik katkı sağladı.

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Galatasaray Alex Telles

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