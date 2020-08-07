Galatasaray, Ali Yavuz Kol'un sözleşmesini 2024 yılına uzattı!

Galatasaray, altyapısından yetişen ve kendi yaş grubunun önemli potansiyelleri arasında gösterilen Ali Yavuz Kol ile nikah tazeledi. Sarı-kırmızılılar yıldız adayının sözleşmesi 2023-24 sezonu sonuna kadar uzattığını duyurdu.
Geçen sezonu Tarsus İdmanyurdu'nda kiralık geçiren genç santrfor 26 maçta forma giydi ve 9 gol 1 asistlik performans sergiledi.
19 yaşındaki Ali Yavuz, Türkiye U19 Takımı'nda kaptanlık yaparken U15'ten bu yana ay-yıldızlı formanın her kategorisinde forma terletti.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcumuz Ali Yavuz Kol'un sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.
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