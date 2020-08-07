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Galatasaray, Ali Yavuz Kol'un sözleşmesini 2024 yılına uzattı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 07.08.2020 18:41 | Son Güncelleme

Galatasaray, yıldız adayı Ali Yavuz Kol ile 2023-2024 sezonu sonuna kadar yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Galatasaray, Ali Yavuz Kol'un sözleşmesini 2024 yılına uzattı!

Galatasaray, altyapısından yetişen ve kendi yaş grubunun önemli potansiyelleri arasında gösterilen Ali Yavuz Kol ile nikah tazeledi. Sarı-kırmızılılar yıldız adayının sözleşmesi 2023-24 sezonu sonuna kadar uzattığını duyurdu.

Geçen sezonu Tarsus İdmanyurdu'nda kiralık geçiren genç santrfor 26 maçta forma giydi ve 9 gol 1 asistlik performans sergiledi.

19 yaşındaki Ali Yavuz, Türkiye U19 Takımı'nda kaptanlık yaparken U15'ten bu yana ay-yıldızlı formanın her kategorisinde forma terletti.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel Futbolcumuz Ali Yavuz Kol'un sözleşmesi 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri yer aldı.

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