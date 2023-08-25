Galatasaray Alpaslan Öztürk ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı!

Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, gelen isimler kadar takımdan ayrılan isimler de merak konusu olmaya devam ediyor.

Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan yapılan açıklamada, geçen sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren stoperi Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırdığını duyuruldu.

ALPASLAN ÖZTÜRK'E VEDA

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren Alpaslan Öztürk ile yolların ayrıldığı açıklandı ve şu ifadelere yer verildi: "Alpaslan Öztürk'e, Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!"

16 MAÇTA FORMA GİYDİ

2021 yılında Göztepe'den Galatasaray'a gelen Alpaslan, sarı kırmızılı takımda 16 maçta forma giydi ve 1 gol attı. Tecrübeli oyuncunun 1 sezon da sözleşmesi bulunuyordu.

????????Galatasaray, Alpaslan Öztürk ile yolların ayrıldığını açıkladı. https://t.co/QHTYtT2JEu — Mynet Spor (@mynetspor) August 25, 2023



