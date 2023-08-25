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Galatasaray Alpaslan Öztürk ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı!

25.08.2023 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray'da transfer hareketliliği hız kesmeden devam ederken, sürpriz bir ayrılık yaşandı. İşte detaylar...

Alpaslan Öztürk

Alpaslan Öztürk

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, gelen isimler kadar takımdan ayrılan isimler de merak konusu olmaya devam ediyor.

Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan yapılan açıklamada, geçen sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren stoperi Alpaslan Öztürk ile yollarını ayırdığını duyuruldu.

ALPASLAN ÖZTÜRK'E VEDA

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Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezonu Eyüpspor'da kiralık olarak geçiren Alpaslan Öztürk ile yolların ayrıldığı açıklandı ve şu ifadelere yer verildi: "Alpaslan Öztürk'e, Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!"

16 MAÇTA FORMA GİYDİ

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2021 yılında Göztepe'den Galatasaray'a gelen Alpaslan, sarı kırmızılı takımda 16 maçta forma giydi ve 1 gol attı. Tecrübeli oyuncunun 1 sezon da sözleşmesi bulunuyordu.


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