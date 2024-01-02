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Galatasaray alt yapısından yetişmişti, önce Marsilya'ya sonra Fenerbahçe'ye gitti! Bartuğ Elmaz'a 1. Lig yolu göründü

02.01.2024 21:05 | Son Güncelleme:
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Galatasaray alt yapısından yetişen ve buradan Marsilya'nın yolunu tutan sonrasında ise Fenerbahçe'ye transfer olan Bartuğ Elmaz için sürpriz bir ekip devreye girdi. İşte detaylar...

Bartuğ Elmaz

Bartuğ Elmaz

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de ilk yarının sonuna gelinirken transfer hareketliliği hız kazanmış durumda. Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Fenerbahçe için de birçok isim yazılıp çizilirken, takımdan gönderilmesi beklenen isimler de netleşmeye başladı.

Sarı-Lacivertliler'in daha önce Marsilya'da da forma giyen ve buradan 1.40 milyon Euro bonservis bedeli ile kadroya kattığı 20 yaşındaki genç yıldız Bartuğ Elmaz, için beklenmedik bir gelişme yaşandı.

TUNCAY ŞANLI İSTİYOR

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TFF 1. Lig ekiplerinden olan ve sezonun ilk yarısını iyi bir noktada tamamlayan Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Bartuğ Elmaz'ı kiralık olarak kadroya katmak istiyor. Teknik direktör Tuncay Şanlı'nın da onay verdiği isim için temaslar başladı.

GELİŞMEK İÇİN KABUL ETTİ

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Bartuğ Elmaz, forma giyemese bile Fenerbahçe'nin A Takımı'nda olmaktan memnun. Dünya yıldızlarıyla birlikte antrenman yapan genç futbolcu, Kanarya'dan bonservisiyle birlikte ayrılmayı düşünmüyor. Ancak gelişimi için kiralık olarak farklı bir kulübe gitmeye sıcak yaklaşıyor. Bu sebeple Sakaryaspor'un kendisine olan ilgisi onu memnun ediyor.

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