Resmi açıklama! 'G.Saray'dan teklif aldık'

TFF 1. Lig’in geçen sezondan daha zorlu bir startla başladığını belirten Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın, Ege derbisinden galibiyetle ayrılıp çıkışa geçmek istediklerini söyledi. Akhisarspor’un Süper Lig’den düştükten sonra belli ölçüde kadrosunu muhafaza ettiğini hatırlatan Töraydın, "Ligde zirve ile aramızda 6 puanlık bir fark var. Bunu kapatabilecek güçteyiz. Son 3 haftada hanemize puan yazdıramadık fakat lig geçen sezona oranla denk güçlerin yarıştığı daha zor bir maraton haline geldi. 3 puan aslanın ağzında. Sonuna kadar istikrarını koruyan başarıya ulaşacak. Akhisarspor maçında futbolun her anlamda güzellikleri sahada olacak. Rakibimiz de bizim gibi kapanmaktan çok futbol oynamaya gayret eden bir yapıda. Motivasyonları yüksek. Biz de müsabakaya iyi hazırlanıyoruz. Geçtiğimiz sezon lige alışma sürecindeydik. Özellikle ligin 2. yarısı ara transferde gelen oyuncular ve Sait Karafırtınalar hocamızın katkısıyla dikkat çekici sonuçlara imza attık. Bu yıl oyun ve puan anlamında hedefimiz daha üstte, bireysel sıkıntılar var ancak bunları çözmek zor değil. Ekiple toplantı yaptık, gerekli uyarılar yapıldı. Beklenen çıkışı bu hafta yakalayacağımıza inancımız tam’’ dedi.

"ALSANCAK STADYUMU'NUN TAHSİSİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ" Altay isminin Alsancak Stadı ile özdeşleşmiş olduğunu söyleyen Töraydın, "Alsancak Stadı'nın tahsisi için her platformda çalışıyoruz. Stadın inşaatı sürüyor. Ödenek sıkıntısı çözüldü ve misafir tribün yapımı yeniden başlatılacak. Kulüp Başkanımız Özgür Ekmekçioğlu projenin en başından bu yana büyük emek harcadı ve yüz yılı aşkın maziye sahip Altay Alsancak Stadına yakışacak bir proje yapılmasına önemli katkılar koydu. Stadın üstünün kapatılması, projenin defalarca revize edilmesi, dış kaplamanın siyah-beyaz renklerde olmasında Özgür Ekmekçioğlu’nun girişimleri çok önemliydi. Yönetim olarak tahsis konusunda da büyük mücadele veriyoruz. Ancak bu bir süreç. Taraftarımız Alsancak konusunda hassas ve sabırsız olabiliyor, çünkü orada hepimiz için önemli anılar var. Yüklenici firma Ağustos ayında teslim edileceğini kaydetti. Stratejik bir durum içindeyiz. Bu işin lokomotifi profesyonel futbol takımımız. Biz ne kadar başarılı ve yukarıda olursak, stadın tahsisini alma konusunda da bir adım öne geçeriz. Bu yıl Süper Lig’e çıkıp rakiplerimizi mabedimiz Altay Alsancak Stadında ağırlamak istiyoruz. Bu sezon ligin 2. yarısını da Bornova Doğanlar Stadı’nda oynamak için de gereken başvuruyu yaptık" şeklinde konuştu.