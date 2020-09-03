Galatasaray altyapısında bir futbolcuda koronavirüs testi pozitif çıktı

Galatasaray, yapılan korona virüs testlerinde altyapından bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
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