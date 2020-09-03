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Galatasaray altyapısında bir futbolcuda koronavirüs testi pozitif çıktı

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.09.2020 17:20 | Son Güncelleme

Galatasaray, yapılan korona virüs testlerinde altyapından bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını açıkladı

Galatasaray altyapısında bir futbolcuda koronavirüs testi pozitif çıktı

Galatasaray, yapılan korona virüs testlerinde altyapından bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

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