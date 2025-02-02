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Galatasaray, Alvaro Morata transferini KAP'a bildirdi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.02.2025 11:05
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Galatasaray, Milan’ın İspanyol golcüsü Alvaro Morata ile anlaştı. Sarı-kırmızılılar, Alvaro Morata'nın kiralanması konusunda futbolcu ve kulübü Milan ile resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Galatasaray, Alvaro Morata transferini KAP'a bildirdi!
Alvaro Morata

Alvaro Morata

İSP İspanya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Milan
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Galatasaray, Alvaro Morata'nın kiralanması konusunda futbolcu ve kulübü Milan ile resmi görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

ANLAŞMA ŞARTLARI

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Milan ile anlaşma sağlayan Galatasaray, İspanyol golcü Alvaro Morata ile sözleşme imzaladı. 1,5 yıllık kiralama olarak imzalanan sözleşmede zorunluluk maddesi bulunmuyor. Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Kavukçu, menajer George Gardi ve 32 yaşındaki golcü oyuncu birlikte poz verdi. (DHA)

ALVARO MORATA KİMDİR?

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Futbol kariyerinde Avrupa’nın en büyük kulüplerinde forma giyen Alvaro Morata, kazandığı kupalar ve attığı kritik gollerle adından sıkça söz ettirdi. Geçtiğimiz yaz Avrupa Şampiyonu olan İspanya Milli Takımı’nın forveti olarak mücadele eden 32 yaşındaki golcü, kulüp kariyerinde de büyük başarılar elde etti.

ALVARO MORATA KAÇ KUPA KAZANDI?

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  • 2 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu
  • 1 kez Avrupa Ligi şampiyonluğu
  • 1 kez UEFA Süper Kupa zaferi
  • 2 kez La Liga şampiyonluğu

Başarılarla dolu kariyerine Galatasaray’da devam etmeye hazırlanan Morata, bu sezon başında 13 milyon euro bonservis bedeliyle Milan’a transfer olmuştu. İtalya’da 25 maça çıkan İspanyol golcü, 6 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'ın Morata Transferi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

Takım gücünü artıracak
59% (10919 oy)
Finansal açıdan sorun yaratabilir
15% (2775 oy)
Lig şampiyonluğu için önemli bir adım
13.7% (2532 oy)
Baskı oluşturacak fakat riskli
12.3% (2271 oy)

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