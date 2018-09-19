Galatasaray Amerikalı oyuncu Cursty Jackson anlaştı

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 2015-2016 sezonunda da takımda oynayan Amerikalı oyuncu Cursty Jackson ile anlaştı. Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, transferde de hareketliliğine devam ediyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılılar, 2 sezondur Japonya Voleybol Ligi takımlarından Hitachi Rivale’de oynayan Cursty Jackson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Jackson 2015-2016 sezonunda da Galatasaray'da forma giymiş, 39 maçta toplam 398 sayı, maç başına ortalama 10.20 sayı ile oynamıştı. Amerikalı orta oyuncu, o sezon sarı-kırmızılılar ile CEV Kupası’nda final görmüştü.





