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Galatasaray Amerikalı oyuncu Cursty Jackson anlaştı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 19.09.2018 15:35 | Son Güncelleme

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 2015-2016 sezonunda da takımda oynayan Amerikalı oyuncu Cursty Jackson ile anlaştı.

Galatasaray Amerikalı oyuncu Cursty Jackson anlaştı

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, 2015-2016 sezonunda da takımda oynayan Amerikalı oyuncu Cursty Jackson ile anlaştı. Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray Kadın Voleybol Takımı, transferde de hareketliliğine devam ediyor. Bu kapsamda sarı-kırmızılılar, 2 sezondur Japonya Voleybol Ligi takımlarından Hitachi Rivale’de oynayan Cursty Jackson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Jackson 2015-2016 sezonunda da Galatasaray'da forma giymiş, 39 maçta toplam 398 sayı, maç başına ortalama 10.20 sayı ile oynamıştı. Amerikalı orta oyuncu, o sezon sarı-kırmızılılar ile CEV Kupası’nda final görmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
Cursty Jackson Galatasaray Galatasaray Kadın Voleybol Takımı

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