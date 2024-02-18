Galatasaray, Ankara'da liderliğini geri aldı! Ankaragücü karşısında 3-0'lık rahat galibiyet...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Şampiyonluk mücadelesi veren sarı kırmızılılar zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek istiyordu. Müthiş bir oyun ortaya koyan Galatasaraylı futbolcular sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

2 DAKİKADA 2 GOL

Maça çok hızlı başlayan Galatasaray 2 dakikada 2 gol bularak bir anda skoru 2-0'a getirdi. Sarı-kırmızılıların bu gollerini 13. dakikada Kerem Demirbay ve 14. dakikada Davinson Sanchez kaydetti.

ICARDI PENALTIDAN ATTI

İlk yarının sonlarına gelinirken Ankaragücü'nden Kazımcan Karataş Mertens'i ceza sahası içinde düşürerek penaltıya sebebiyet verdi. Topun başına geçen Icardi meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 3-0 yaptı.

KÖHN İLK MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'ın yeni transferi sol bek Derrick Köhn, Ankaragücü maçıyla ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.

SON 10 RESMİ MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, yaptığı son 10 resmi maçı galip tamamladı. Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 9 resmi maçı da kazandı.

LİGDE 14 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 14 müsabakada mağlup olmadı.

Galatasaray, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 12 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray, ayrıca ligde son 7 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.





