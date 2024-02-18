SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray, Ankara'da liderliğini geri aldı! Ankaragücü karşısında 3-0'lık rahat galibiyet...

Galatasaray, Ankara'da liderliğini geri aldı! Ankaragücü karşısında 3-0'lık rahat galibiyet...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.02.2024 20:26 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, Ankaragücü deplasmanında 3 puan peşindeydi. Fenerbahçe'nin kazanmasıyla birlikte maç eksiğiyle ikinci sıraya gerileyen sarı-kırmızılılar, Ankaragücü'nü mağlup ederek yeniden liderliği alma peşindeydi. Maça fırtına gibi başlayan sarı-kırmızılılar sahadan 3-0 galip ayrılarak tekrar liderliğe yükseldi.

Galatasaray, Ankara'da liderliğini geri aldı! Ankaragücü karşısında 3-0'lık rahat galibiyet...

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Ankaragücü ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Şampiyonluk mücadelesi veren sarı kırmızılılar zorlu deplasmandan galibiyetle dönmek istiyordu. Müthiş bir oyun ortaya koyan Galatasaraylı futbolcular sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

2 DAKİKADA 2 GOL

GGoeDa7WkAAGlRz

Maça çok hızlı başlayan Galatasaray 2 dakikada 2 gol bularak bir anda skoru 2-0'a getirdi. Sarı-kırmızılıların bu gollerini 13. dakikada Kerem Demirbay ve 14. dakikada Davinson Sanchez kaydetti.

ICARDI PENALTIDAN ATTI

c784391f-7e3d-4242-a2da-1eb2b23eb609

İlk yarının sonlarına gelinirken Ankaragücü'nden Kazımcan Karataş Mertens'i ceza sahası içinde düşürerek penaltıya sebebiyet verdi. Topun başına geçen Icardi meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 3-0 yaptı.

KÖHN İLK MAÇINA ÇIKTI

8e12a91f-d511-4d8f-8e45-7864542bd117

Galatasaray'ın yeni transferi sol bek Derrick Köhn, Ankaragücü maçıyla ilk kez sarı-kırmızılı formayı giydi.

SON 10 RESMİ MAÇINI KAZANDI

d6fd1a52-fa55-409b-b416-d34a9f96cca1

Galatasaray, yaptığı son 10 resmi maçı galip tamamladı. Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 9 resmi maçı da kazandı.

LİGDE 14 MAÇTIR KAYBETMİYOR

8bc9349e-d58c-44ed-91d4-d54a0764b2d4

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 14 müsabakada mağlup olmadı.

Galatasaray, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 12 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray, ayrıca ligde son 7 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''Ben bile böyle bir takıma karşı oynamadım''''Ben bile böyle bir takıma karşı oynamadım''
''Penaltı yaptırıyorsun, gel penaltıyı al der gibi...''''Penaltı yaptırıyorsun, gel penaltıyı al der gibi...''
Milli güreşçi Taha Akgül tarih yazdıMilli güreşçi Taha Akgül tarih yazdı
Anahtar Kelimeler:
ankaragücü galatasaray Süper Lig süper li iyet
En Çok Okunan Haberler
Ankaragücü'nü Erman Toroğlu hedef aldı! ''Utanırlar mı?, mücadele ederler mi?''

Ankaragücü'nü Erman Toroğlu hedef aldı! ''Utanırlar mı?, mücadele ederler mi?''

Gazlı içeceklerin satışı yüzde 50'den fazla azaldı

Gazlı içeceklerin satışı yüzde 50'den fazla azaldı

AK Parti il başkanı polislerle tartıştı! "Haddini bileceksin, beni geçireceksin"

AK Parti il başkanı polislerle tartıştı! "Haddini bileceksin, beni geçireceksin"

Bilincini kaybetti, bir anda kendini yerde buldu...

Bilincini kaybetti, bir anda kendini yerde buldu...

Muslera'nın yeri şimdiden doldu!

Muslera'nın yeri şimdiden doldu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

Isı yalıtımlı, suya dayanıklı Columbia ürünleri indirime girdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

Camper kalitesi! Benzersiz tarz, yüksek kalite, ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.