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GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇ SONUCU! Galatasaray Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

30.09.2023 17:41 | Son Güncelleme:
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Galatasaray Ankaragücü maç sonucu ekranı sorgulanıyor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Galatasaray Ankaragücü karşılaşmasında Volkan Bayarslan düdük çaldı. İki takımın da galibiyet hedeflediği maçta gülen taraf Galatasaray oldu. Peki, Galatasaray Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray Ankaragücü maçı detaylarına dair araştırmalar yoğunlaştı. Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ve Ankaragücü kozlarını paylaştı. Maçı yakından takip etmek isteyen futbolseverler Galatasaray ve Ankaragücü karşılaşmasıyla ilgili detayları sorguluyor. Zorlu geçen mücadele Galataray'ın Ankaragücü'ne karşı 2-1 üstüğüyle sona erdi. İşte Galatasaray Ankaragücü maç detayları...

GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Ankaragücü maçı bugün (30 Eylül Pazar) oynandı. Heyecanlı karşılaşma saat 19:00'da başladı.

GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Ankaragücü karşılaşması beIN Sports 1'de canlı yayınlandı. Maç, RAMS Park Stadyumu'nda gerçekleştirildi.

GALATASARAY ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

Ankaragücü: Bahadır, Hayrullah, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Djokanovic, Cem, Morutan, Rodrigues, Efkan, Bajic


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