Galatasaray - Ankaragücü maçı ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Mücadalenin ilk 11'leri belli oldu. Falcao'nun yokluğunda sarı kırmızılıların ileri ucunda Diagne yer alıyor. İşte maçın ilk 11'leri...

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LERİ

GALATASARAY: Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Ömer, Emre Kılınç, Babel, Diagne

Ankaragücü

Friedrich

Erdi Dikmen

Pazdan

Sarlija

Atila Turan

Voca

Diousse

Lukasik

Lobjanizde

Adzic

Börven

99. RANDEVU

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın 99. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın galibiyet sayısında 61-18 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın ligde attığı 204 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 85 golle karşılık verebildi.

İSTANBUL'DAKİ KARŞILAŞMALAR

Galatasaray, ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından MKE Ankaragücü'ne büyük üstünlük kurdu.

İki takım şimdiye dek İstanbul'da 48 kez karşılaştı, Galatasaray 36, MKE Ankaragücü ise 3 kez galip geldi. İstanbul'daki 9 maç da berabere sonuçlandı.

Bu arada, iki takım arasında 2008-2009 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç, Galatasaray'ın cezası nedeniyle Kayseri'de yapıldı ve sarı-kırmızılı ekip 1-0 kazandı.

