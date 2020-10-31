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Galatasaray - Ankaragücü maçı ilk 11'leri belli oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.10.2020 17:54 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray evinde Ankaragücü'nü ağırlıyor. Maçın ilk 11'leri belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray - Ankaragücü maçı ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Mücadalenin ilk 11'leri belli oldu. Falcao'nun yokluğunda sarı kırmızılıların ileri ucunda Diagne yer alıyor. İşte maçın ilk 11'leri...

GALATASARAY - ANKARAGÜCÜ MAÇI İLK 11'LERİ

GALATASARAY: Okan, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Etebo, Ömer, Emre Kılınç, Babel, Diagne

Ankaragücü
Friedrich
Erdi Dikmen
Pazdan
Sarlija
Atila Turan
Voca
Diousse
Lukasik
Lobjanizde
Adzic
Börven

99. RANDEVU

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yarın 99. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın galibiyet sayısında 61-18 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın ligde attığı 204 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 85 golle karşılık verebildi.

İSTANBUL'DAKİ KARŞILAŞMALAR

Galatasaray, ev sahibi takım sıfatıyla oynadığı lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından MKE Ankaragücü'ne büyük üstünlük kurdu.

İki takım şimdiye dek İstanbul'da 48 kez karşılaştı, Galatasaray 36, MKE Ankaragücü ise 3 kez galip geldi. İstanbul'daki 9 maç da berabere sonuçlandı.

Bu arada, iki takım arasında 2008-2009 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç, Galatasaray'ın cezası nedeniyle Kayseri'de yapıldı ve sarı-kırmızılı ekip 1-0 kazandı.

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