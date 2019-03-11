Galatasaray - Antalyaspor maçının VAR hakemi Serkan Çınar oldu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında bu akşam sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak.
Bu zorlu müsabakanın VAR hakemi ise Serkan Çınar oldu. Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Serkan Tokat yer alacak.
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