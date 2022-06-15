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Galatasaray, Anthony Nwakaeme için girişim yapacak! Trabzonspor'un teklifini kabul etmemişti...

15.06.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme gidiyor Trezehuet geliyor! Fırtına, tecrübeli futbolcunun yerini doldurmaya hazırlanıyor. Anthony Nwakaeme'nin bir türlü imza atmaması Trabzonspor'u yeni arayışlara itti. Önümüzdeki sezon sözleşmesi biteceği için bordo-mavililerin kiralama önerisini reddeden Aston Villa'ya Trabzonspor bu kez 4 milyon euro önerdi. Nwakaeme için ise Galatasaray iddiaları dolaşıyor. İşte detaylar...

Galatasaray, Anthony Nwakaeme için girişim yapacak! Trabzonspor'un teklifini kabul etmemişti...
Anthony Nwakaeme

Anthony Nwakaeme

NİJ Nijerya
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Takımda en fazla kazanan futbolcu olma önerisini elinin tersiyle iten ve daha fazla isteyen Anthony Nwakaeme, menajer kurbanı olmak üzere. Yeni sözleşmeye imza atması beklenmeyen Nwakaeme'nin yerine Trabzonspor çoktan yeni arayışlara başladı. Kasımpaşa'da forma giydiği dönemde yıldızı parlayan, ardından Aston Villa'ya transfer olan Trezeguet, geçtiğimiz sezon devre arasında ise Başakşehir'e kiralanmıştı. Turuncu-lacivertli ekibe yarım sezonda 13 maça çıkıp 6 gol ve 4 asistlik katkı sağlayan Mısırlı futbolcu, Sabah'ın haberine göre, menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi. 32 yaşındaki futbolcu ile anlaşamadığı için Trezeguet'yi listesine dahil eden bordo-mavililer, Aston Villa'ya kiralama teklifinde bulundu.

GALATASARAY İDDİALARI VAR...

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Şu ana kadar Trabzonspor’un sözleşme yenilemediği Nwakaeme için Galatasaray iddiaları ortaya atıldı. Bordo Mavili kulübün şampiyonluğunda büyük rol oynayan başarılı futbolcunun, göreve yeni başlayan Dursun Özbek yönetiminin gündeminde olacağı ileri sürüldü. İddiaya göre Sarı Kırmızılılar, yeni teknik direktör göreve başladığı gibi tecrübeli futbolcu ile temasa geçecek.

TREZEGUET TRANSFERİNDE KÜÇÜK BİR FARK VAR

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Ancak İngiliz kulübü, oyuncunun gelecek sezon sözleşmesi biteceği için kiralamaya sıcak bakmadı. Bunun üzerine Trabzonspor yönetimi, bonuslarla birlikte 4 milyon euroyu bulan ve taksitlerle ödenecek şekilde 4 milyon euroluk öneride bulundu. Aston Villa'nın 5 milyon euro civarında bir bonservis beklentisi içinde olduğu ve henüz Trabzonspor'a dönüş yapmadığı öğrenildi. Bu transferin hafta sonuna kadar netlik kazanması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor Anthony Nwakaeme
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