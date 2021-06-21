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Galatasaray antrenmanında dikkat çeken Arda Turan detayı

21.06.2021 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray ile sözleşmesi biten Arda Turan, bugün yapılan antrenmanda takımla beraber çalıştı. İşte detaylar...

Galatasaray antrenmanında dikkat çeken Arda Turan detayı

Galatasaray , 2021-2022 sezonu hazırlıklarına yaptığı çift antrenmanla devam etti. Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde sabah gerçekleştirilen idmanda oyuncular, gruplar halinde pas çalışmaları yaptıktan sonra dayanıklılık uygulamaları üzerinde durdu.Sarı-kırmızılılar, akşam idmanında ise yenilenme programı dahilinde ayak tenisi oynadı.Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek.

ARDA TURAN DETAYI

Galatasaray ile sözleşmesi biten Arda Turan, bugün yapılan antrenmanda takımla beraber çalıştı. Edinilen bilgiye göre Arda Turan'ın yeni sezon için sarı-kırmızılı yönetim ile her konuda anlaştığı ve önümüzdeki günlerde resmi açıklamanın yapılacağı öğrenildi.

FATİH TERİM PAYLAŞIMI

Galatasaray'da 5. Fatih Terim dönemi yeniden başladı. Tecrübeli teknik adam yeni başkan Burak Elmas'ın açıklaması sonrasında yeniden takımın başına geçti. Terim, bugünkü sabah idmanına katıldı. Galatasaray'ın resmi Twitter adresi Fatih Terim için özel bir video yayınladı.


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transfer Galatasaray Futbol Kulübü Arda Turan
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