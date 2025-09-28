SPOR

Galatasaray antrenmanında 'yeşil yelek' detayı! Victor Osimhen, Liverpool maçında oynayacak mı?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında İngiliz ekibi Liverpool ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman fotoğraflarında Osimhen'in yeşil yelekle sahada olması sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

Emre Şen
Galatasaray-Liverpool maçı öncesi Victor Osimhen belirsizliği devam ediyor. Yıldız golcünün Şampiyonlar Ligi maçında oynayıp oynamayacağı henüz netlik kazanmamışken antrenman fotoğraflarındaki detay dikkatlerden kaçmadı.

YEŞİL YELEK GİYDİ

Galatasaray antrenmanında yeşil yelek detayı! Victor Osimhen, Liverpool maçında oynayacak mı? 1

Galatasaray'ın yaptığı son antrenmanda yeşil yelek giyen Osimhen dikkatlerden kaçmadı. Sarı-kırmızılı takımda ilk 11 başlayacak oyuncuların yeşil yelek giyiyor olması Liverpool maçı öncesi taraftarları heyecanlandırdı.

ALANYA MAÇINDA OYUNA GİRMİŞTİ

Süper Lig'de Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynadığı lig maçında sonradan oyuna dahil olan Osimhen, kısa da olsa sahaya ayak basmıştı. Okan Buruk'un son değerlendirmesine göre Osimhen'in Liverpool maçında oynayıp oynamayacağı netleşecek.

