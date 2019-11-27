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Galatasaray'a Emre Akbaba müjdesi

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.11.2019 14:26 | Son Güncelleme

Galatasaray, Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalara katılan Emre Akbaba, daha sonra kendisi için hazırlanan program dahilinde özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanda dün akşam oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçında tam süre alan futbolcular günü yenilenme çalışması yaparak tamamladı.

Diğer futbolcular ise salonda core stabilizasyon, sahada ise koordinasyon sürat ve çabukluk çalışması ile antrenmana başladı. Antrenmanın devam eden bölümünde dayanıklılığa yönelik dar alan pas oyunları oynandı. Ana bölümde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çift kale oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalara katılan Emre Akbaba, daha sonra kendisi için hazırlanan program dahilinde özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Galatasaray, yarın izin yaptıktan sonra Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını cuma günü saat 11.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Emre Akbaba Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
biz bitti demeden bitti maç Alla Alla, dayı huooppp maç bitti demedin gavur maçı bitirdi... !
bu balon falcao neredegören varmı
Bu yıl takım çöp. Fatih Hoca 'nın içine de Aykut Kocaman kaçmış. Umarım Tirabzonsipor şampiyon olur.
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