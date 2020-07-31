Galatasaray, Arda Turan hakkında kararını verdi!

Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Belhanda, Babel, Diagne ve Maicon'un bonservisleriyle birlikte takımdan ayrılması beklenirken Falcao ve Feghouli konusunda belirsizlik devam ediyor.Galatasaray'da yerli transferine ağırlık verilmesinin ardından gündeme gelen ilk isimlerden biri Semih Kaya olmuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in bu açıklamaları sonrası sarı kırmızılı takımda gözler tamamen transfere çevrilmiş durumda...Pandemi sonrası performansı ile hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, yapılacak takviyeler sonrası yeniden şampiyonluğa oynayacak yapının oluşması adına girişimlerine hız verdi.Galatasaray'da yapılacak takviyeler kadar takımdan ayrılması muhtemel isimler de kendilerine takım arıyor...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, gelecek sezon yeniden şampiyonluğa oynayacak kadroyu oluşturmak için çalışmalara başladı. Antalyaspor ile oynanan maçın ardından transfere ilişkin mesajlar veren Terim, "Biz ne yaparsak yapalım 'Bir bildiği vardır' desinler." açıklamasıyla transferde yerli oyunculara dönüleceğinin mesajını vermişti.

Semih Kaya gibi Florya'dan yetişen bir başka isim emre Çolak'ın da Galatasaray'a yakın olduğu iddia edilmişti.Galatasaray taraftarları Emre Çolak haberleri sonrası sosyal medyadan Galatasaray yönetimine ateş püskürmüştü.

ARDA TURAN HAKKINDA KARAR AÇIKLANDI

Galataaray'dan Atletico Madrid'e transfer olan ve ardından Barcelona'ya kadar uzanan kariyerini Galatasaray'da sonlandırmak isteyen Arda Turan için her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.

Taraftarlar üç ismi de sosyal medyada tartışırken geçen hafta Türk Telekom Stadı'nda yapılan toplantıda bu konu da masaya yatırıldı.

Sabah'ın haberine göre, Semih Kaya ve Emre Çolak isimleri ise şu an için Fatih Terim ve Galatasaray için öncelik değil.Fatih Terim, Arda Turan transferi için ise oldukça ısrarcı. Bu transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanıp, tecrübeli oyuncunun sarı-kırmızılı ekibe imza atacağı öğrenildi.