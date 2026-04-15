Galatasaray, Arda Turan'ın prensini istiyor

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla ilerleyen ve bir yandan da gelecek sezonun iddialı kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Galatasaray'da, sağ kanat rotasyonu için Brezilya rüzgarı esiyor. Yönetimin, sezon sonunda hücum hattında büyük bir revizyona gitmeyi planladığı ve aranan kanı Avrupa'da bulduğu öğrenildi.

HEDEFTEKİ İSİM ALISSON SANTANA!

Sarı-kırmızılı transfer komitesinin, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk forması giyen 20 yaşındaki yetenekli sağ kanat oyuncusu Alisson'u (Alisson Santana) ciddi şekilde gündemine aldığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sezon Brezilya Serie A temsilcisi Atletico Mineiro'dan tam 14 milyon euro gibi devasa bir bonservis bedeliyle Ukrayna devinin yolunu tutan genç sambacı, hızı ve bitiriciliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bu sezon Shakhtar formasıyla 21 resmi maça çıkan Alisson, 6 gol ve 9 asistlik muazzam performansıyla parmak ısırtıyor.

ARDA TURAN FAKTÖRÜ DEVREDE

Bu dev transfer operasyonunun perde arkasındaki en kritik detay ise tanıdık bir isim. Galatasaray yönetimi, genç yıldız için resmi adımları atmadan önce Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğünü yapan, sarı-kırmızılıların unutulmaz kaptanı Arda Turan'ın kapısını çalacak.

Yönetimin, kendi öğrencisi olan Brezilyalı futbolcu hakkında Arda Turan'dan detaylı bir referans alacağı ve efsane ismin vereceği rapora göre 14 milyon euroluk bu dev yatırım için son kararı vereceği belirtildi.