SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray, Arda Turan'ın prensini istiyor

Galatasaray, sezon sonu kadro planlaması için düğmeye bastı. Arda Turan'ın yıldızını isteyen sarı-kırmızılılar sezon sonu için planını yaptı.

Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla ilerleyen ve bir yandan da gelecek sezonun iddialı kadrosunu kurmak için kolları sıvayan Galatasaray'da, sağ kanat rotasyonu için Brezilya rüzgarı esiyor. Yönetimin, sezon sonunda hücum hattında büyük bir revizyona gitmeyi planladığı ve aranan kanı Avrupa'da bulduğu öğrenildi.

HEDEFTEKİ İSİM ALISSON SANTANA!

Sarı-kırmızılı transfer komitesinin, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk forması giyen 20 yaşındaki yetenekli sağ kanat oyuncusu Alisson'u (Alisson Santana) ciddi şekilde gündemine aldığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz sezon Brezilya Serie A temsilcisi Atletico Mineiro'dan tam 14 milyon euro gibi devasa bir bonservis bedeliyle Ukrayna devinin yolunu tutan genç sambacı, hızı ve bitiriciliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Bu sezon Shakhtar formasıyla 21 resmi maça çıkan Alisson, 6 gol ve 9 asistlik muazzam performansıyla parmak ısırtıyor.

ARDA TURAN FAKTÖRÜ DEVREDE

Bu dev transfer operasyonunun perde arkasındaki en kritik detay ise tanıdık bir isim. Galatasaray yönetimi, genç yıldız için resmi adımları atmadan önce Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğünü yapan, sarı-kırmızılıların unutulmaz kaptanı Arda Turan'ın kapısını çalacak.

Yönetimin, kendi öğrencisi olan Brezilyalı futbolcu hakkında Arda Turan'dan detaylı bir referans alacağı ve efsane ismin vereceği rapora göre 14 milyon euroluk bu dev yatırım için son kararı vereceği belirtildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.