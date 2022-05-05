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Galatasaray artık ona emanet! Okan Buruk ile anlaşma çoktan yapıldı...

05.05.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da seçim krizi, yeni tarihin belirlenmesiyle devam etti. Başkan Burak Elmas, adaylık kararını verdikten sonra teknik direktör için kollarını sıvadı. Burak Elmas, Domenec Torrent'i göndererek Okan Buruk'u göreve getirmeyi planlıyor.

Galatasaray artık ona emanet! Okan Buruk ile anlaşma çoktan yapıldı...

Sarı-Kırmızılı kulübün patronu Burak Elmas, Torrent'ten tüm çalışma süresini kapsayan bir rapor istedi. Bugün veya yarın bu raporu sportif direktör Sensibile ile değerlendirecek olan Elmas, İspanyol hocanın tazminat konusunu hallettikten sonra Okan Buruk'u takımın başına getirmeye hazırlanıyor.

Normalde Torrent'le ilgili kararı yeni yönetime bırakmayı düşünen Elmas, 11 Haziran'daki kongrede yeniden aday olmaya karar verince bu operasyonu da öne çekti. Başkan'ın, Torrent'ten ilk olarak tüm çalışma süresini kapsayan bir rapor talebinde bulunduğu öğrenildi. Elmas, söz konusu raporu sportif direktör Sensibile ile birlikte inceleyerek Torrent hakkındaki kararını verecek.

RAPOR TAMAMEN PROSEDÜR

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Kulübe yakın kaynaklar, bu rapor talebinin tamamen prosedürden ibaret olduğunu, tarafların yollarını bugün veya yakın zamanda ayırmasının ihtimaller arasında bulunduğunu belirtiyor. Elmas'ın planı, Torrent'in ekibiyle beraber toplamda 2.4 milyon Euro'yu bulan tazminatını mümkün olduğu kadar düşürebilmek. Ayrıca bu tazminat için geniş vadeli bir ödeme takvimi oluşturulacak. Torrent ve yardımcıları kabul ederse, toplam tazminatın 1.5 milyon Euro seviyesine çekilmesi ve bunun da 3 yıla yayılarak ödenmesi hedefleniyor.

MENAJERİ İSTANBUL DAVET EDİLDİ

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Domenec Torrent ise son Sivasspor yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada, "Tazminatıma saygı duymanız gerekmiyor mu" sözleriyle, alacaklarından feragat etme fikrine çok sıcak bakmadığının sinyallerini vermişti. Buna karşın İspanyol hocanın, tazminatın peşin değil de taksitlerle ödenmesine karşı ılımlı yaklaştığı, menacerini İstanbul'a davet ederek önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerde kendisinin de hazır bulunmasını istediği öğrenildi.

ÇOKTAN ANLAŞMA SAĞLANDI

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Burak Elmas, Torrent ile yolları ayırdıktan sonra, takımı bu kez Okan Buruk'a emanet etmeyi hedefliyor. Tarafların şimdiden gizli bir görüşme yaparak el sıkıştığı da gelen haberler arasında. Okan hoca aynı zamanda bir diğer başkan adayı Metin Öztürk'ün de teknik direktör adayları arasında yer alıyordu. Şampiyon yaptığı Başakşehir ile yolları ayrıldıktan sonra dinlenmeye çekilen 48 yaşındaki çalıştırıcı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, artık kendisini hazır hissettiğini söylemiş ve "11 yaşında kapısından girdiğim Galatasaray'da görev almak benim için gurur vesilesidir" diyerek başkan adaylarına yeşil ışık yakmıştı.

GEÇİCİ ÇÖZÜM HAKAN BALTA

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Ancak Elmas, diğer taraftan ligin bitimine 3 hafta kala ortaya çıkması muhtemel olumsuz sonuçların Okan hocayı yıpratmaması adına, bu birlikteliği kısa bir süre daha ertelemeyi de seçenekler arasında bulunduruyor. Elmas'ın Torrent sonrası geçici çözümü ise U19 takımının başında çok başarılı sonuçlara imza atan Hakan Balta'yı A takıma getirmek. Balta ile sezonun tamamlanması, daha sonra kendisinin de Okan Buruk'un ekibine dahil olması, Başkan Elmas'ın aklındaki bir diğer formül olarak öne çıkıyor.

(Fanatik)


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Okan Buruk Galatasaray Futbol Kulübü
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