Galatasaray ile Aston Villa, 24 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla RAMS Park sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son dönemde sergilediği formla dikkat çekiyor. Aston Villa ise istenilen sonuçları alamadı.
Galatasaray (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 9 gol yedi. (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 13 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 31 puanla 1. sırada.
Aston Villa (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 6 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alırken 8 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 14 puanla 12. sırada.
Galatasaray, son 5 maçında 5 galibiyet alarak formda olduğunu gösteriyor. Aston Villa ise son maçlarında 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti; bu durum, rakibine karşı zorlanacaklarının bir göstergesi.
Galatasaray kadrosunda Kaan Ayhan (Yok - Statü Gereği), Victor Osimhen (Sakat - Diz Sakatlığı), Rafael Leao (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Kazımcan Karataş (Yok - Statü Gereği), Arda Ünyay (Yok - Statü Gereği), Roland Sallai (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) ve Ismail Jakobs (Sakat - Kasığından Sakat) yer almıyor.
Aston Villa kadrosunda Matteo Ruggeri (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Taylor Harwood-Bellis (Yok - Statü Gereği), Amadou Onana (Sakat - Diz Sakatlığı), Brian Madjo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Modou Cisse (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Matthew Cash (Sakat - Beyin Sarsıntısı) ve Victor Lindelöf (Sakat - Hasta) yer almıyor.
Galatasaray kadrosunda en çok gol atan oyuncu 9 golle Victor Osimhen, en çok asist yapan oyuncu 6 asistle Gabriel Sara. Aston Villa kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Nicolas Jackson, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle John McGinn.
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