Şampiyonlar Ligi Galatasaray Salı 20:45 Aston Villa

Galatasaray ile Aston Villa, 24 Kasım 2026 günü saat 20:45 itibarıyla RAMS Park sahasında Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında buluşuyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son dönemde sergilediği formla dikkat çekiyor. Aston Villa ise istenilen sonuçları alamadı.

Lig Durumu Galatasaray 1. Trendyol Süper Lig O 12 G 10 B 1 M 1 P 31 29 Attığı Gol 16 Yediği Gol +13 Averaj Aston Villa 12. İngiltere Premier Ligi O 11 G 3 B 5 M 3 P 14 14 Attığı Gol 17 Yediği Gol -3 Averaj Gol Durumu (Toplam) Galatasaray 29 / 16 Aston Villa 14 / 17 İç Saha / Deplasman Performansı G Galatasaray İç saha Oynanan Maç 7 G / B / M 6 / 1 / 0 Gol 17 – 10 AV Aston Villa Deplasman Oynanan Maç 5 G / B / M 2 / 2 / 1 Gol 8 – 10

Galatasaray (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alırken 8 gol atıp 9 gol yedi. (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 5 galibiyet alırken 13 gol atıp 5 gol yedi. Ligde 31 puanla 1. sırada.

Aston Villa (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 12 gol atıp 6 gol yedi. (İngiltere Premier Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlik alırken 8 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 14 puanla 12. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Galatasaray G G G G G tüm kulvarlar Galatasaray 2-1 Samsunspor Trendyol Süper Lig G

Galatasaray 4-3 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig G

Galatasaray 2-0 Vfb Stuttgart Şampiyonlar Ligi G

Tümosan Konyaspor 0-4 Galatasaray Trendyol Süper Lig G

Galatasaray 2-1 Fenerbahçe Trendyol Süper Lig G Aston Villa B B B G G tüm kulvarlar Aston Villa 0-0 Sunderland İngiltere Premier Ligi B

Manchester United 4-4 Aston Villa İngiltere Premier Ligi B

Barcelona 3-0 Aston Villa Şampiyonlar Ligi M

Aston Villa 1-1 Fulham İngiltere Premier Ligi B

AFC Bournemouth 3-0 Aston Villa İngiltere Lig Kupası M

Maç öncesi değerlendirme

Galatasaray, son 5 maçında 5 galibiyet alarak formda olduğunu gösteriyor. Aston Villa ise son maçlarında 2 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti; bu durum, rakibine karşı zorlanacaklarının bir göstergesi.

Eksik Oyuncular Galatasaray 7 eksik Kaan Ayhan Victor Osimhen Rafael Leao Kazımcan Karataş Arda Ünyay Roland Sallai Ismail Jakobs Aston Villa 7 eksik Matteo Ruggeri Taylor Harwood-Bellis Amadou Onana Brian Madjo Modou Cisse Matthew Cash Victor Lindelöf

Galatasaray kadrosunda Kaan Ayhan (Yok - Statü Gereği), Victor Osimhen (Sakat - Diz Sakatlığı), Rafael Leao (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Kazımcan Karataş (Yok - Statü Gereği), Arda Ünyay (Yok - Statü Gereği), Roland Sallai (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) ve Ismail Jakobs (Sakat - Kasığından Sakat) yer almıyor.

Aston Villa kadrosunda Matteo Ruggeri (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Taylor Harwood-Bellis (Yok - Statü Gereği), Amadou Onana (Sakat - Diz Sakatlığı), Brian Madjo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Modou Cisse (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı), Matthew Cash (Sakat - Beyin Sarsıntısı) ve Victor Lindelöf (Sakat - Hasta) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Victor Osimhen Galatasaray 9 Gol 3 Asist Gabriel Sara Galatasaray 2 Gol 6 Asist Alexey Batrakov Galatasaray 2 Gol 3 Asist Lucas Torreira Galatasaray 2 Gol 3 Asist Nicolas Jackson Aston Villa 6 Gol 1 Asist John McGinn Aston Villa 2 Gol 4 Asist Johan Manzambi Aston Villa 2 Gol 3 Asist Alysson Aston Villa 2 Gol 0 Asist

Galatasaray kadrosunda en çok gol atan oyuncu 9 golle Victor Osimhen, en çok asist yapan oyuncu 6 asistle Gabriel Sara. Aston Villa kadrosunda en çok gol atan oyuncu 6 golle Nicolas Jackson, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle John McGinn.