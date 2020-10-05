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Galatasaray, Atalay Babacan'ın Adanaspor'a kiralandığını açıkladı

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.10.2020 21:07 | Son Güncelleme

Galatasaray, Atalay Babacan’ı 2020-2021 sezonunun sonuna kadar Adanaspor'a kiraladığını açıkladı.

Galatasaray, Atalay Babacan'ın Adanaspor'a kiralandığını açıkladı

Galatasaray, transfer döneminin son gününde orta saha oyuncusu Atalay Babacan'ın sezon sonuna dek Adanaspor'a kiralandığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Profesyonel futbolcumuz Atalay Babacan’ın geçici transferi konusunda Adanaspor Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş. ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır."

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albayrak sandım
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