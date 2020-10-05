Galatasaray, Atalay Babacan'ın Adanaspor'a kiralandığını açıkladı

Galatasaray, transfer döneminin son gününde orta saha oyuncusu Atalay Babacan'ın sezon sonuna dek Adanaspor'a kiralandığını açıkladı.
"Profesyonel futbolcumuz Atalay Babacan’ın geçici transferi konusunda Adanaspor Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş. ile 2020-2021 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır."
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