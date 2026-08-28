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Fatih Tekke'den 'istifa' açıklaması! Son kararını böyle duyurdu

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekken, Ferencvaros maçının ardından istifa etmesi ve bu kararının yönetim tarafından kabul edilmemesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Şimdi önümüze bakma zamanı" dedi.

Fatih Tekke'den 'istifa' açıklaması! Son kararını böyle duyurdu
Cevdet Berker İşleyen

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Ferencvaros karşısında alınan mağlubiyetin ardından yaşanan süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. Maç sonunda yaşadığı duygusal yoğunluk içerisinde kendi inisiyatifiyle istifa kararı aldığını belirten Tekke, Başkan Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu, futbolcular ve teknik ekibine teşekkür etti.

"TAMAMEN KENDİ İNİSİYATİFİMLE BİR KARAR ALDIM"

Dün akşam alınan mağlubiyetin ardından duygusal yoğunluk içerisinde bir karar aldığını belirten Fatih Tekke, "Maç sonunda yaşadığımız duygusal yoğunluk içerisinde tamamen kendi inisiyatifimle bir karar aldım. Trabzonspor’a ve bu büyük camiaya karşı taşıdığım sorumluluğun farkındayım" ifadelerini kullandı.

Fatih Tekke den istifa açıklaması! Son kararını böyle duyurdu 1

"ÇOK GÜÇLÜ VE DEĞERLİ BİR OYUNCU GRUBUNA SAHİBİZ"

Başkan Ertuğrul Doğan’ın kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Tekke, takımına olan güvenini yineleyerek, "Dünden bu yana bana olan güvenini ve desteğini hissettiren Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan’a, Yönetim Kurulumuza, oyuncularıma ve teknik ekibime ayrıca teşekkür ediyorum. Biz, çok güçlü ve çok değerli bir oyuncu grubuna sahibiz. Dün de ifade ettiğim gibi; çok iyi bir takım olacağız" dedi.
Eksiklerin tamamlanacağını ve takımın her geçen gün daha da güçleneceğini vurgulayan Tekke, Trabzonspor’a yakışan mücadeleyi ortaya koyacaklarını kaydetti.

Fatih Tekke den istifa açıklaması! Son kararını böyle duyurdu 2

"ŞİMDİ ÖNÜMÜZE BAKMA ZAMANI"

Önlerinde lig ve Avrupa’da önemli hedeflerin bulunduğunu belirten Fatih Tekke, "Bu takımın gücüne, oyuncularımın karakterine ve hep birlikte başarabileceklerimize inanıyorum. Şimdi dün akşamın üzerine bir çizgi çekip önümüze bakma zamanı" diye konuştu.

"BİRLİKTE AYAĞA KALKMA ZAMANI"

Trabzonspor için mücadeleye aynı kararlılıkla devam edeceklerini ifade eden Tekke, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Birlikte mücadele etme, birlikte ayağa kalkma ve hep birlikte yaşayacağımız zaferlere kenetlenme zamanı. Trabzonspor için mücadelemize aynı inanç, aynı kararlılık ve aynı sorumluluk duygusuyla devam edeceğiz."

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