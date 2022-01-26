Galatasaray, Atalay Babacan'ı Ümraniyespor'a kiraladı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, 21 yaşındaki oyuncusu Atalay Babacan'ı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'a kiraladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, genç orta saha oyuncusunun bu sezon sonuna kadar geçici transferi için Ümraniyespor Kulübü ile anlaşmanın sağlandığı bildirildi.
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