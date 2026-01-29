Galatasaray ateşten gömlek giyecek! Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipler belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki gururumuz Galatasaray, zorlu maratonun finalini İngiltere’de yaptı. Grubun son maçında dünya devi Manchester City’ye Etihad Stadyumu’nda konuk olan ve sahadan mağlubiyetle ayrılan Sarı-Kırmızılılar, buna rağmen daha önceki maçlarda gösterdiği üstün performans ve topladığı kritik puanlar sayesinde adını üst tura yazdırmayı başardı. Ancak Avrupa’nın 1 numaralı kupasında yoluna devam eden Cimbom için asıl "sınav" şimdi başlıyor...

GRUP AŞAMASI BİTTİ, SIRADA İKİLİ MAÇLAR VAR! KURA ÇEKİMİ CUMA GÜNÜ

Grup aşamasının tamamlanmasıyla birlikte oluşan puan durumu ve statü gereği Galatasaray’ın üst turdaki muhtemel rakipleri de kesinleşti. Ortaya çıkan tablo ise Sarı-Kırmızılı camiayı hem heyecanlandırdı hem de düşündürdü. İtalyan futbolunu bir süre domine eden Serie A devi Juventus ile La Liga'nın milyon Euro’luk kadrosuna sahip köklü ekibi Atletico Madrid, Galatasaray’ın bu turdaki olası rakipleri oldu. Otoriteler tarafından "zorlu kura" olarak yorumlanan bu muhtemel eşleşmeler öncesi nefesler tutulurken, Galatasaray’ın Avrupa kaderini belirleyecek kura çekimi şimdiden büyük bir merakla bekleniyor. Kura çekimi Cuma günü gerçekleştirilecek.

MUHTEMEL RAKİPLER DUDAK UÇUKLATTI

Bir üst turda Galatasaray'ı "tamam ya da devam" niteliğinde çok zorlu iki ihtimal bekliyor. Sarı-Kırmızılılar, kurada şu iki devden biriyle eşleşecek:

Juventus (İtalya)

󠁧󠁢Atletico Madrid (İspanya)

ZORLU EŞLEŞME

Her iki takım da kadro kaliteleri ve Avrupa tecrübeleriyle turnuvanın favorileri arasında gösteriliyor. Galatasaray'ın bu turu geçmesi, Avrupa'da büyük bir ses getirecek. Sarı-Kırmızılı camia şimdi nefeslerini tuttu ve kura çekimini beklemeye başladı.