Galatasaray'da Icardi krizi sürüyor! Maçtan sonra yaptığıyla olay oldu

Trendyol Süper Lig’de RAMS Başakşehir’i 3-0 mağlup eden Galatasaray’da galibiyetin ardından en çok konuşulan isimlerden biri Mauro Icardi oldu. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli golcü, mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

1 KEZ TOPLA BULUŞTU

Teknik heyetin tercihinin ardından Icardi, karşılaşmanın 75. dakikasında Victor Osimhen’in yerine oyuna dahil edildi. Ancak deneyimli forvet sahada kaldığı süre boyunca yalnızca bir kez topla buluşabildi.

ÜÇLÜYE KATILMADI

Maçın bitiş düdüğü sonrası ise Icardi’nin kutlamalarda yer almaması dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekibin klasikleşen maç sonu üçlüsünde yer almayan yıldız futbolcu, kulübün paylaştığı soyunma odası görüntülerinde de görünmedi.

STATTAN İLK AYRILAN İSİM

Arjantinli golcü daha sonra sosyal medyaya yansıyan görüntülerle yeniden gündeme geldi. 3-0’lık galibiyetin ardından stattan ayrılan ilk isimlerden biri olan Icardi’nin koridoru hızlı adımlarla geçerek soyunma odasından ayrıldığı anlar kısa sürede viral oldu.

Öte yandan Icardi, Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından da kutlamalara katılmadan stattan ayrılmıştı. O gün sivil kıyafetleri ve bavuluyla stadyumdan çıkması büyük yankı uyandırmış, daha sonra yıldız futbolcunun eski eşi Wanda Nara ile görülecek duruşma nedeniyle apar topar İtalya’ya gittiği ortaya çıkmıştı.