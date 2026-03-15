Galatasaray'da Icardi krizi sürüyor! Maçtan sonra yaptığıyla olay oldu

Galatasaray’ın Başakşehir’i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada Mauro Icardi’nin tavırları dikkat çekti. Bu karşılaşmanın ardından da kutlamalara katılmayan Icardi’nin, galibiyetin ardından stadyumu ilk terk eden isimlerden biri olması sosyal medyada gündem oldu.

Cevdet Berker İşleyen
Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Trendyol Süper Lig’de RAMS Başakşehir’i 3-0 mağlup eden Galatasaray’da galibiyetin ardından en çok konuşulan isimlerden biri Mauro Icardi oldu. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Arjantinli golcü, mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Teknik heyetin tercihinin ardından Icardi, karşılaşmanın 75. dakikasında Victor Osimhen’in yerine oyuna dahil edildi. Ancak deneyimli forvet sahada kaldığı süre boyunca yalnızca bir kez topla buluşabildi.

Maçın bitiş düdüğü sonrası ise Icardi’nin kutlamalarda yer almaması dikkat çekti. Sarı-kırmızılı ekibin klasikleşen maç sonu üçlüsünde yer almayan yıldız futbolcu, kulübün paylaştığı soyunma odası görüntülerinde de görünmedi.

Arjantinli golcü daha sonra sosyal medyaya yansıyan görüntülerle yeniden gündeme geldi. 3-0’lık galibiyetin ardından stattan ayrılan ilk isimlerden biri olan Icardi’nin koridoru hızlı adımlarla geçerek soyunma odasından ayrıldığı anlar kısa sürede viral oldu.

Öte yandan Icardi, Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından da kutlamalara katılmadan stattan ayrılmıştı. O gün sivil kıyafetleri ve bavuluyla stadyumdan çıkması büyük yankı uyandırmış, daha sonra yıldız futbolcunun eski eşi Wanda Nara ile görülecek duruşma nedeniyle apar topar İtalya’ya gittiği ortaya çıkmıştı.

