Galatasaray Avrupa kupalarındaki 276. maçına çıkıyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu beşinci maçında yarın deplasmanda TSİ 20.55’de Rusya’nın Lokomotiv Moskova ekibi ile karşı karşıya gelecek. Grupta geri kalan 4 müsabakada sarı-kırmızılılar 4 puanla üçüncü sırada yer alırken, Moskova ise puansız olarak son sırada bulunuyor.

AVRUPA'DA 276. RANDEVU

Galatasaray, Moskova karşılaşması ile Avrupa kupalarında 276. mücadelesine çıkacak. Sarı-kırmızılılar daha önce çıktığı 275 müsabakanın 99’undan galibiyetle ayrıldı. 104 maçta rakiplerine mağlup olan Aslan, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Söz konusu müsabakalarda Cimbom rakip fileleri 373 kez havalandırırken, kalesinde ise 407 gol gördü. Öte yandan sarı-kırmızılı takım, Moskova maçını kazanması durumunda, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 109. MAÇ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi tarihinde bugüne kadar 108 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarda 28 kez sahadan galip ayrılırken, 53 kez rakiplerine mağlup oldu. 27 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Galatasaray attığı 109 gole karşın kalesini 178 gole kapatamadı.