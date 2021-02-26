Galatasaray, Aytaç Kara ile anlaşma sağladı!

Yeni sezonda yabancı kısıtlaması olacağını da dikkate alan Galatasaray yönetimi, sezon sonunda serbest kalacak yerlilere yöneldi. Bu arada 2018'de UEFA ile 4 yıllık anlaşma imzalayan Galatasaray yaz transfer döneminde FFP'ye uymak zorunda... Diagne'den gelecek parayı Onyekuru'ya kullanacak sarı-kırmızılılar, oyuncu satmadan bonservis harcaması yapamaz.

AYTAÇ KARA İLE ÖN PROTOKOL İMZALANDI

Galatasaray'da Alanyaspor'dan Salih Uçan ve Göztepe'den Alpaslan Öztürk gündeme gelirken, 2021-22 sezonunun ilk transferi ise belli oldu: Aytaç Kara.

Kasımpaşa ile sözleşmesini uzatmayan Aytaç'ın Galatasaray'la her konuda anlaştığı ve tarafların ön protokol imzaladığı öğrenildi.

TEKLİFLERİ REDDETTİ

Beşiktaş ve Trabzonspor'un da ilgilendiği 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Süper Lig'den gelen birçok teklifi Galatasaray'a söz verdiği için reddetti. Bu sezon ligde 21 maçta 2 gol-3 asiste imza atan Aytaç Kara sezon sonunda serbest kalacak. Sarı-kırmızılı kulüp, Aytaç transferi için Kasımpaşa'ya bonservis bedeli ödemeyecek ve FFP'ye takılmayacak.