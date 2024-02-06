Galatasaray, Bandırmaspor'u 4-2 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında karşılaştığı Bandırmaspor'u 4-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Sarı-kırmızılıların gollerini Davinson Sanchez, Halil Dervişoğlu, Tete ve Carlos Vinicius kaydetti. Bandırmaspor'un gollerini ise Sergen Piçinciol ve Mulumba attı.

GALATASARAY İLK YARIDA BİTİRDİ

Sarı-kırmızılılar maça yüksek tempoyla başlayıp Bandırmaspor'un gardını kısa süre içinde düşürdü. 27. dakikada Davinson Sanchez'in golüyle 1-0 öne geçen Galatasaray, sonrasında 4 dakikada kazandığı 2 penaltıyla skoru 3-0'a getirdi. Maçın sonlarına doğru ise Carlos Vinicius sarı-kırmızılıların 4. golünü attı. Bandırmaspor bu gollere karşılık verse de yeterli olmadı ve Galatasaray sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

YENİ TRANSFER CARLOS VINICIUS 11’DE

Galatasaray’ın ara transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Fulham’dan sezon sonuna kadar kiraladığı Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı. Türkiye Kupası son 16 turunda Bandırmaspor mücadelesiyle birlikte parçalı formayı ilk kez giyen 28 yaşındaki Brezilyalı, Galatasaray taraftarı önünde ilk 11’de yer aldı.

BERKAN KUTLU STOPERDE

Sezon başında fazla forma şansı bulamaması sebebiyle Genoa’ya kiralanan fakat devre arasında da teknik direktör Okan Buruk’un kararıyla takıma geri çağırılan 26 yaşındaki orta saha, Bandırmaspor maçında stoper mevkisinde görev aldı. Bu sezon hem orta sahada hem de sol bekte görev yapan milli oyuncu, kariyerinde de ilk kez stoperde bir maça çıktı.





