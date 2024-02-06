SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Ziraat Türkiye Kupası
  4. Galatasaray, Bandırmaspor'u 4-2 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi!

Galatasaray, Bandırmaspor'u 4-2 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.02.2024 22:47 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında evinde 1’inci Lig ekiplerinden Bandırmaspor’u ağırladı. Rams Park’ta oynanan mücadele sarı-kırmızılıların ağır üstünlüğü ile geçildi. Galatasaray sahadan 4-2 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.

Galatasaray, Bandırmaspor'u 4-2 mağlup ederek Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında karşılaştığı Bandırmaspor'u 4-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Sarı-kırmızılıların gollerini Davinson Sanchez, Halil Dervişoğlu, Tete ve Carlos Vinicius kaydetti. Bandırmaspor'un gollerini ise Sergen Piçinciol ve Mulumba attı.

GALATASARAY İLK YARIDA BİTİRDİ

1c04bbd2-503e-44a0-bf13-61d96f2a07ec

Sarı-kırmızılılar maça yüksek tempoyla başlayıp Bandırmaspor'un gardını kısa süre içinde düşürdü. 27. dakikada Davinson Sanchez'in golüyle 1-0 öne geçen Galatasaray, sonrasında 4 dakikada kazandığı 2 penaltıyla skoru 3-0'a getirdi. Maçın sonlarına doğru ise Carlos Vinicius sarı-kırmızılıların 4. golünü attı. Bandırmaspor bu gollere karşılık verse de yeterli olmadı ve Galatasaray sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı.

YENİ TRANSFER CARLOS VINICIUS 11’DE

7299deebbda25c73b27dbc2136e61da8

Galatasaray’ın ara transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Fulham’dan sezon sonuna kadar kiraladığı Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı. Türkiye Kupası son 16 turunda Bandırmaspor mücadelesiyle birlikte parçalı formayı ilk kez giyen 28 yaşındaki Brezilyalı, Galatasaray taraftarı önünde ilk 11’de yer aldı.

BERKAN KUTLU STOPERDE

5b7027bb742f60758474713c9c7fe68a

Sezon başında fazla forma şansı bulamaması sebebiyle Genoa’ya kiralanan fakat devre arasında da teknik direktör Okan Buruk’un kararıyla takıma geri çağırılan 26 yaşındaki orta saha, Bandırmaspor maçında stoper mevkisinde görev aldı. Bu sezon hem orta sahada hem de sol bekte görev yapan milli oyuncu, kariyerinde de ilk kez stoperde bir maça çıktı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni transfer ilk maçında golünü attı!Yeni transfer ilk maçında golünü attı!
Zaha ile Okan Buruk arasında gerginlikZaha ile Okan Buruk arasında gerginlik
Fenerbahçe'nin Avrupa listesinde değişiklik!Fenerbahçe'nin Avrupa listesinde değişiklik!
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Bandırmaspor galatasaray transfer dönemi yaşında maçı maçın ekipleri
En Çok Okunan Haberler
Avrupa'da giderek yayılıyor! Yeni salgın paniği, Türkiye sınırına dayandı

Avrupa'da giderek yayılıyor! Yeni salgın paniği, Türkiye sınırına dayandı

Protestoların hedefindeydi! Lütfü Savaş'tan açıklama: 'Fırsat vermeyeceğiz'

Protestoların hedefindeydi! Lütfü Savaş'tan açıklama: 'Fırsat vermeyeceğiz'

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi!

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükseldi!

Hatay halkından siyasilere tepki, o isme alkış!

Hatay halkından siyasilere tepki, o isme alkış!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Süper Lig devine imza atmak için Türkiye'ye geliyor

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Süper Lig devine imza atmak için Türkiye'ye geliyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Camper'ın en ikonik modeli, çok satanlarda birinci...

Camper'ın en ikonik modeli, çok satanlarda birinci...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.