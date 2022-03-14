Galatasaray Barcelona maçı biletleri ne zaman çıkacak? UEFA Galatasaray Barcelona maçı bileti fiyatları ne kadar?

Galatasaray Barcelona maçı biletlerinin ne kadar olacağı merak ediliyordu. Maçın biletleri internet üzerinden satışa sunuldu. Ali Sami Yen Kompleksinde gerçekleşecek olan Galatasaray Barcelona maçı 17 Mart 2022 Perşembe gününde saat 20.45'te oynanacak. Peki Galatasaray Barcelona maçı biletleri ne zaman çıkacak, fiyatlar ne kadar?

GALATASARAY BARCELONA MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Maç biletleri 14 Mart Pazartesi günü saat 14.00’te passo.com.tr adresinden satışa sunuldu. Vatandaşların merak ettiği biletler 14 Mart Pazartesi günü saat 14.00‘te, 2019-2020 sezonu kombine sahiplerine, GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine; 15 Mart Salı günü saat 11.00’de GS logolu passolig kartlarına satışa çıkmış oldu.

GALATASARAY BARCELONA MAÇI BİLET FİYATLARI!

Kategori - ₺1.500,00 Kategori - ₺1.250,00 Kategori - ₺1.000,00 Kategori - ₺1.000,00 Kategori - ₺800,00 Kategori - ₺600,00 Kategori - ₺500,00 Kategori - ₺400,00 Kategori - ₺300,00 Kategori - ₺200,00 Kategori - ₺175,00

GALATASARAY BARCELONA MAÇI BİLET ŞARTLARI

-Tüm seyircilerin maske takma zorunluluğu bulunmaktadır.

-0-6 yaş arası ücretsizdir.

-Bir taraftar farklı T.C. Kimlik numaraları girerek 2 (iki) bilet alma hakkına sahip olacaktır. Her taraftarın passolig kartı olması zorunludur.

-Passolig kartı olmayan taraftarlar passolig.com.tr adresi üzerinden başvuru yaptıktan sonra bilet satın alabilirler.

-Bütün kategoriler yemeksizdir. İsteyen taraftarlar ekstra ücret ödeyerek yiyecek-içecek satın alabilirler.

-Stat otoparkı sadece sezonluk otopark kartı satın alan kombine sahiplerinin kullanımına açıktır. Bilet alan taraftarları için, maçlık stat otopark kullanım hakkı bulunmamaktadır

-E-Bilet uygulamasının zorunlu olduğu ve hem elektronik bilet hem de kağıt biletle giriş yapılan müsabakalarda başkası adına düzenlenmiş elektronik kart ile müsabakaya giren ve kartını başkasına kullandıran kişiler hakkında 6222 sayılı kanunun 15. maddesi hükümleri çerçevesinde cezai işlem yapılmakta ve bu kişiler hakkında ayrıca seyirden men cezası uygulanmaktadır. Bu nedenden ötürü taraftarların herhangi bir cezaya maruz kalmamaları için başkasına ait elektronik kart (PassoLig) ile müsabakalara girmemeleri ve kendi elektronik kartlarını başkalarına kullandırmamaları gerekmektedir.

-Aslanlıyol Passolig Gişeleri çalışma saatleri şöyledir;

Hafta içi ve Hafta sonu: 09.00-18.00



