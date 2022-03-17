Galatasaray, Barcelona'yı elinden kaçırdı! Ne yaptıysa olmadı...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda 0-0'ın rövanşında dünya devi Barcelona'yı Nef Stadı'nda ağırladı. Camp Nou'dan müthiş sayılabilecek bir sonuçla dönen Aslan, tam 123 ülkeden canlı yayınlanan dev maçta Barcelona'yı eleyip, 22 yıl önce kazandığı bu kupaya bir adım daha yaklaşmaya çalışıyordu. Müthiş bir mücadeleye sahne olan maçı Barcelona 2-1 kazandı.

AH KEREM AH! NET GOL KAÇTI

Etkili gelen Galatasaray'da Van Aanholt'un sol kanattan savunma arkasına doğru gönderdiği topta Bafetimbi Gomis topla buluştu. Gomis kaleyi cepheden gören bir noktadan vuruşunu yaptı savunma topu son anda karşıladı. Dönen topu Kerem Aktürkoğlu tamamlamak istedi. Yine Barcelona savunmasına çarpan top kornere gitti.

MARCAO ATTI GALATASARAY ÖNE GEÇTİ!

Galatasaray 28. dakikada Marcao'nun golüyle 1-0 öne geçti. Cicaldau'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa yükselen Marcao, vuruşunda topu ağlara gönderdi.

BARCELONA SKORU EŞİTLEDİ

Barcelona 37. dakikada Pedri'nin golüyle skora dengeyi getirdi. Hızlı gelişen Barcelona atağında ceza sahası içinde topla buluşan Pedri buruşunda kalecinin sağından topu ağlara gönderdi.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

FEGHOULI KADRODA YOK

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli, Barcelona maçının kadrosunda yer almadı. Beşiktaş maçında sakatlığından dolayı devre arasında oyundan alınan Feghouli, sakatlığının tam olarak geçmemesi nedeniyle Barcelona maçının kadrosuna alınmadı. Galatasaray Teknik Direktörü Torrent, karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamada, “Feghouli'yi kas ağrısı nedeniyle Beşiktaş maçında oyundan almak zorunda kalmıştık. Onunla konuştuk ve bu maçta oynamamasının daha iyi olacağını söyledi. Dolayısıyla böyle karar verdik” ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı takımda Feghouli yerine Rumen futbolcu Cicaldau ilk 11’de yer aldı.

Öte yandan sakatlığı bulunan Arda Turan ile UEFA listesinde yer almayan Omar Elabdelloui de Feghouli’nin yanı sıra kadroda yer almayan diğer isimler oldu.

BARCELONA’DA 3 DEĞİŞİKLİK

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, takımının İspanya La Liga’da oynadığı ve 4-0’lık galibiyetle ayrıldığı Osasuna müsabakasının ilk 11’inde 3 değişiklik yaptı. Xavi; UEFA listesinde bulunmayan Daniel Alves yerine Dest’e, Gavi yerine Frenkie De Jong’a, Dembele yerine ise Traore’ye ilk 11’de şans tanıdı.

Barcelona, Galatasaray deplasmanında sahaya şu ilk 11’le çıktı: Ter Stegen, Dest, Pique, Garcia, Alba, Busquets, Frenkie De Jong, Pedri, Torres, Traore, Aubameyang.

DEV MAÇ KAPALI GİŞE

Galatasaray ile Barcelona arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş karşılaşması kapalı gişe oynandı. 0-0’lık ilk maçın rövanşında dev rakibini Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde konuk eden sarı-kırmızılı takımın taraftarları, tribünleri hınca hınç doldurdu. Biletler, satışa çıktıktan dakikalar sonra tükenmişti.

HAGI VE POPESCU TRİBÜNDE

Galatasaray ve Barcelona'da forma giymiş olan efsane futbolcular Hagi ve Popescu, Galatasaray - Barcelona karşılaşmasını tribünden takip etti. Gheorghe Hagi ve Gheorghe Popescu, daha önce formasını giydiği iki Avrupa takımının mücadelesini birlikte izledi.

