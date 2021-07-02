Galatasaray, Barış Alper Yılmaz transferinde mutlu sona ulaştı

Sezonu Şampiyonlar Ligi ön elemesi için erken açan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk transferlerini resmen bitiren Aslan bir transferde daha mutlu sona ulaştı.Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve yönetimi göreve geldikten sonra Fatih Terim de Florya'da iş başı yaptı. Sezonu erken açan sarı-kırmızılıların kısıtlı bir süresi olduğu ortadayken transfer çalışmaları hızlandı.

TERİM İSTEDİ, 24 SAATTE BİTİRDİ

Terim ilk olarak yönetici Işıtan Gün'den, Keçiörengücü'nün kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ı bitirmesini istedi. Işıtan Gün de 24 saat içerisinde Keçiörengücü Başkanı ile masaya oturup işi bitirdi.

5 YILLIK ANLAŞMA

5 yıllık anlaşmada genç oyuncunun menajer payı 2 sezon için uygun görüşmüştü. Taraflar da bu konuda mutabıktı. Başkan Burak Elmas'a da anlaşma tüm detaylarıyla aktarılmıştı.

IŞITAN GÜN'DEN SONRA FARKLI BİR GRUP GİTTİ

Ancak sonrasında Burak Elmas'ın önüne gelen farklı rakamlar içeren bir anlaşma geldi ve başkan şaşırdı. Çünkü Işıtan Gün ile Keçiörengücü arasında yapılan anlaşması sonrasında başka bir menajer grubu devreye girip yetkilerini Galatasaray'a dayandırıp, oyuncunun menajeriyle 5 yıllık ücret üzerinde anlaşmıştı. Hem Burak Elmas hem de Işıtan Gün bu olay karşısında şaşkınlık yaşarken, bu süreçte Barış Alper Yılmaz'ı Fenerbahçe'ye götürmek isteyen başka bir grup da ortaya çıkmıştı.

SEDAT TAHİROĞLU: GALATASARAY'A SÖZÜMDEN DÖNMEM

Oyuncuyu Fenerbahçe'ye götürmek isteyen ekibin, oyuncu tarafının menajerlik ücretini de yüksek tuttuğu öğrenilirken, Keçiörengücü Başkanı Sedat Tahiroğlu ise "Ben Galatasaray'a söz verdim bu sözden dönemem" diyerek tavrını ortaya koydu. Transfer süreci bu yaşananlardan dolayı uzadı. Başkan Burak Elmas sonrasında sürecin bizzat içine dahil oldu ve konuyu nihayete erdirdiği belirtildi.Barış Alper Yılmaz konusunda bu dakikadan sonra bir kaza yaşanması beklenmiyor. Genç isim gelecek sezon sarı-kırmızılı formayı giyecek.Genç yıldızın Galatasaray'a transferinin çok yakın zamanda KAP'a bildirileceği ifade edildi.



