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Galatasaray, Barış Alper Yılmaz transferini noktalıyor

26.06.2021 21:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Ankara Keçiörengücü forması giyen 21 yaşındaki Barış Alper Yılmaz transferini noktalıyor. Başkandan açıklama geldi.

Galatasaray, Barış Alper Yılmaz transferini noktalıyor

Ankara Keçiörengücü'nün 21 yaşındaki genç kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Galatasaray'a imza atıyor.

BAŞKAN DOĞRULADI

61 saat'e konuşan Keçiörengücü Kulüp Başkanı Sedat Tahiroğlu, Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardıklarını ve pazartesiye kadar süre verdiklerini söyledi.

GALATASARAY İLE ANLAŞTIK

Başkan Tahiroğlu, "Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardık. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu bir hafta önce beni aradı ama bu süre zarfında herhangi bir geri dönüş olmadı. Ben de Oflu ve fanatik bir Trabzonsporluyum. Galatasaray Başkanı Burak Elmas dahil yöneticiler kulübümüze gelip gitti ve belli şartlar üzerinde anlaşma sağladık. Aslında ilk önce Beşiktaş çok ilgilendi. Rizespor da aradı. Ancak pazartesi günü Galatasaray ile resmi anlaşma imzalayacağız" dedi.

TRANSFER ANLAŞMASI

Galatasaray'ın bu transfer için 1.5 milyon euro bonservis ve 1 futbolcu vermesi bekleniyor

BARIŞ ALPER'İN PERFORMANSI

Barış Alper, geçtiğimiz sezon Ankara Keçiörengücü ile ligde 34 maçın tamamında forma giydi. Başarılı sol kanat oyuncusu bu karşılaşmalarda 8 gol atarken 5 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Barış Alper Yılmaz, Türkiye Kupası'nda da 2 kez forma giydi.


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transfer Galatasaray Futbol Kulübü
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