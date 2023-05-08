Galatasaray Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray evinde konuk ettiği Başakşehir'e karşı 1-0 galip!

Galatasaray Başakşehir maçı canlı olarak ekrana geldi. Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında oynanan maç için geri sayım sona erdi. Maçta, Hakem Halil Umut Meler düdük çaldı. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yaptı. Çağdaş Altay maçın dördüncü hakemi olarak açıklandı. İşte, Galatasaray Başakşehir maçının yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri...

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Başakşehir maçı bugün (8 Mayıs 2023 Pazartesi) saat 20.00'de başladı.

Maç, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynandı.

GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Başakşehir maçı beIN Sports 1'de canlı olarak ekrana geldi.

GALATASARAY'IN BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'İ

Galatasaray ilk 11'i: Muslera, Abdülkerim, Nelsson, Sacha Boey, Kazımcan, Torreira, Oliveira, Kerem, Rashica, Zaniolo, Icardi.

GALATASARAY'DA 5 İSİM KART SINIRINDA

Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile kozlarını paylaştı.

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 30 karşılaşmada 22 üstünlük, 4 eşitlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Galatasaray, topladığı 70 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Başakşehir ise ligde oynadığı 30 karılaşmanın 15'inden üstünlükle ayrılırken, 6'sında berabere kaldı, 9'unda ise yenildi. 51 puanı bulunan Başakşehir, 5. sırada bulunuyor.

Galatasaray'da Başakşehir maçı öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Galatasaray'da Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey, Sergio Oliveira ve Milot Rashica, bu maçta kart görmeleri durumunda ligin 34. haftasındaki İstanbulspor maçında oynayamayacaklar.

SÜPER LİG PUAN DURUMU



