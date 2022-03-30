Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk'ten Mynet'e özel açıklama: 'İstifa ederse şampanyayla kutlarız! Teneke çalar gönderirler...'

Galatasaray'da seçim tarihinin belli olmasının ardından yeni gelişmeler de yaşanıyor. Camianın önemli isimlerinden Metin Öztürk, adaylığını açıkladı. Mynet'e özel açıklamalarda bulunan Metin Öztürk, 'Eldeki kontratlar ne olacak? Rumen oyuncuların taksitleri geliyor. Hem sorunları temizleyeceğiz hem şampiyonluk hedefine koşacağız' ifadelerini kullandı.

MYNET - SELİM BAŞEĞMEZER

SİZCE BURAK ELMAS'IN YANLIŞLARI NELERDİ?

'Saha sıfır, masa sıfır, kasa sıfır, tasa sıfır! Saha sıfır sahada sonucumuz yok 15. sıradayız. Masa sıfır, federasyon karşısında Galatasaray'ın hakları savunulamadı. Kasa sıfır o da kasa kolaylığı deyip gerçekleştiremediler. Tasa sıfır da takım 15. olmuş hala bir şey söyleyen yok, normal geliyor. Her takım bir hoca seçiyor, işler kötü gidince hocayı gönderiyor. Aynı şekilde yönetim de gidebilir bu çok normal.

'EKİBİ KURULUR KURULMAZ DAĞILDI'

Burak Elmas çok iyi bir Galatasaraylıdır. İki sene sonra yeniden seçim var. O döneme kadar yeni bir ekiple hazırlanır, yeniden başkan olur. Galatasaray'da bu yolculuk bitmez. Ekibi kurulur kurulmaz dağıldı. Para ve hoca vaadi vardı ikisi de gitti. Başkan Yardımcısı gitti, Genel Sekreter gitti, hoca gitti.

'RUMEN OYUNCULAR ALINDI BUNLARIN TAKSİTLERİ GELİYOR'

Kurumsallık getireceğiz. Vaatlerle yapılanlar birbirini tutacak. İçeride çok büyük sorunlar var. Önümüzdeki sezon Avrupa geliri olmayacak. Localar nasıl satılacak? Eldeki kontratlar ne olacak? Sorunlar halı altına süpürüldü. Halının altını biz temizleyeceğiz. Rumen oyuncular alındı bunların taksitleri geliyor. Galatasaray'ın bir numaralı hedefi şampiyonluktur. Biz hem sorunları temizleyeceğiz hem uygun adımlarla hedefe gideceğiz.

TORRENT İLE YOLLARI AYIRACAK MISINIZ?

Takım başarısız sonuç almış bunların başında da Torrent var. Bir de kontrat var. Ünal Aysal döneminde Mancini geldi. 2.2 milyon € ödediğimiz Eboue'ye lisans çıkarmadık. O dönemler artık yok. Kontratlarımız ne? Nasıl ilerleriz? Bunlara bakacağız.

'İSTİFA EDERSE ÇOK SEVİNİRİZ ŞAMPANYAYLA KUTLARIZ'

Torrent istifa eder giderse çok seviniriz, şampanyayla kutlarız. Hem adama 2.5 milyon € tazminat ver, hem UEFA ile sorun yaşa. Kendi şirketiniz olsa yaparsınız ama Ali Sami Yen'in koltuğunda bunları yapamazsınız. Kafanıza göre takılamazsınız. Kafanıza göre takılırsanız da 6 ay sonra teneke çalar gönderirler.

FATİH TERİM'İ GÖREVE GETİRME GİBİ BİR DÜŞÜNCENİZ VAR MI?

Burası benim şirketim değil. Yönetimle birlikte karar verilecek noktalar bunlar. Ekip içeri girecek, bir hasar tespiti yapacak. Ben Messi ve Ronaldo'yu da isterim. Kaynak varsa onları da konuşuruz. Hayallerle değil gerçeklerle gitmek lazım.'

