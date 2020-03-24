SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan korona testi açıklaması!

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan korona testi açıklaması!

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.03.2020 18:42 | Son Güncelleme

Başkan Yardımcısı Yusuf Günay koronavirüs testine girdi. Kısa bir süre önce böbreklerinden operasyon geçirdiği için 24 saat hastanede tutulacak.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan korona testi açıklaması!

Galatasaray'da koronavirüs testleri devam ediyor. Geçtiğimiz gün Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ta bulgulara rastlanmasından sonra tüm takım ve personeller olarak koronavirüs testine girmeye karar veren sarı kırmızılılarda hareketli saatler yaşanıyor.

fghfgh

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: "Test için geldiğim hastanede, sonuçlar çıkıncaya kadar yatarak tedavime başlanmasına karar verildi. Sonuçlar çıktığında sizleri bilgilendireceğim. Allah’a emanet olun."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türkiye'de koronavirüs salgını vaka, iyileşen ve ölüm istatistikleri Türkiye'de koronavirüs salgını vaka, iyileşen ve ölüm istatistikleri
Muslera'dan koronavirüs sözleri! "Yanlış anlaşıldım"Muslera'dan koronavirüs sözleri! "Yanlış anlaşıldım"
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray koronavirüs mustafa cengiz fatih terim Yusuf Günay

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni koronavirüs açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni koronavirüs açıklaması

Koronavirüs salgını bitmeden şimdi de hantavirüs salgını mı?

Koronavirüs salgını bitmeden şimdi de hantavirüs salgını mı?

Fatih Terim, dünya basınının manşetlerinde!

Fatih Terim, dünya basınının manşetlerinde!

Boks Milli Takımı'nda koronavirüs şoku!

Boks Milli Takımı'nda koronavirüs şoku!

Trabzonspor'un Sörloth planı ortaya çıktı

Trabzonspor'un Sörloth planı ortaya çıktı

Galatasaray'dan Terim - Albayrak paylaşımı

Galatasaray'dan Terim - Albayrak paylaşımı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Galatasaray'da ayrılık! Eski takımına gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Eski takımına gidiyor

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray marşlarının sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdurrahim Albayrak, Şükran Albayrak ile Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı!

Erdoğan'dan Terim ve Albayrak'a geçmiş olsun telefonu!

Derbide basın toplantısına giren gazetecilere koronavirüs testi yapılacak!

Derbideki gazetecilere koronavirüs testi!

Muslera'dan koronavirüs açıklaması!

Muslera'dan koronavirüs sözleri! "Yanlış anlaşıldım"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz koronavirüs testine girdi!

G.Saray Başkanı Cengiz koronavirüs testinde!

Fatih Terim'in kaldığı hastaneden açıklama!

Hastaneden Fatih Terim açıklaması geldi!

Hikmet Karaman’dan Terim’e geçmiş olsun mesajı

Hikmet Karaman’dan Terim’e geçmiş olsun mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.