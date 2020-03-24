Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan korona testi açıklaması!

Galatasaray'da koronavirüs testleri devam ediyor. Geçtiğimiz gün Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ta bulgulara rastlanmasından sonra tüm takım ve personeller olarak koronavirüs testine girmeye karar veren sarı kırmızılılarda hareketli saatler yaşanıyor.
Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: "Test için geldiğim hastanede, sonuçlar çıkıncaya kadar yatarak tedavime başlanmasına karar verildi. Sonuçlar çıktığında sizleri bilgilendireceğim. Allah’a emanet olun."
Gökhan Gönül ile Caner, Fenerbahçe'ye dönüyor!
Muslera'dan koronavirüs sözleri! "Yanlış anlaşıldım"
G.Saray Başkanı Cengiz koronavirüs testinde!
Beşiktaş'ta koronavirüse rastlandı mı? Açıklandı!
Trabzonspor'un Sörloth planı ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'dan Real Madrid'e taziye mesajı
Sergen Yalçın Dorukhan'ı bırakmadı
Şenol Güneş'ten Fatih Terim mesajı
Hollanda'da ligler koronavirüs nedeniyle bir kez daha ertelendi!
Kruse'den koronavirüs açıklaması! "Aptalca..."
Caleb Ekuban'ı %53'ü istemiyor!
Merih Demiral koronavirüs testinin sonucunu açıkladı!
Ibrahimovic Milan'dan ayrılıyor! İşte nedeni!
Okuyucu Yorumları 0 yorum