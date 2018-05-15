Galatasaray Başkanı Cengiz açıkladı! Göztepe maçı için taraftara büyük sürpriz

Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada ligin son haftasında oynanacak Göztepe-Galatasaray maçıyla ilgili konuştu ve taraftara İstanbul müjdesi verdi.

Mustafa Cengiz'in açıklamalarından öne çıkan satır başları öyle;

Göztepe gibi değerli bir takımın on bin kişilik stada mahkum olarak oynaması çok üzücü... Biz sonuçta misafiriz.

'TEKLİFİ ONLARDAN BEKLERDİK'



Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer ama İzmir gibi tarihi bir şehre yatırımların geciktiğini düşünüyoruz. Bizim zaten stat talebimiz olmadı, olmazdı da. Göztepe'den beklerdik böyle bir hamleyi.

Daha çok taraftarımızın maça girmesi için onlardan teklif beklerdik.

TARAFTARA SÜRPRİZ



Cumartesi günü stadımızda taraftarımız için dev bir şölen hazırlıyoruz.

Göreve geldiğimizden beri taraftarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz.

Burada un var, şeker var. Herlva yapabilir misin? Yaparsın belki ama çamur gibi olur. Durum iyiye gidince, başarıyı herkes sahiplenir. Başarısızlık yalnızdır.

'TUDOR'A SAYGI DUYUYORUM'



Ben Tudor'a saygı duyuyorum. Bizi mahkemeye vermiş olsa bile çorbayı yapan, pişiren masaya geitren teknik heyettir. Arkadaşlarım bana kızıyor ama bu başarı teknik heyetindir. Bu bize nasip olmuştur.