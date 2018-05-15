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Galatasaray Başkanı Cengiz açıkladı! Göztepe maçı için taraftara büyük sürpriz

GALATASARAY HABERLERİ  | 15.05.2018 12:42 | Son Güncelleme

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Göztepe ile oynayacakları şampiyonluk maçı için "Cumartesi günü stadımızda taraftarlarımız için dev bir şölen hazırlıyoruz." dedi.

Galatasaray Başkanı Cengiz açıkladı! Göztepe maçı için taraftara büyük sürpriz

Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamada ligin son haftasında oynanacak Göztepe-Galatasaray maçıyla ilgili konuştu ve taraftara İstanbul müjdesi verdi.

Mustafa Cengiz'in açıklamalarından öne çıkan satır başları öyle;

Göztepe gibi değerli bir takımın on bin kişilik stada mahkum olarak oynaması çok üzücü... Biz sonuçta misafiriz.

'TEKLİFİ ONLARDAN BEKLERDİK'

Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer ama İzmir gibi tarihi bir şehre yatırımların geciktiğini düşünüyoruz. Bizim zaten stat talebimiz olmadı, olmazdı da. Göztepe'den beklerdik böyle bir hamleyi.

Daha çok taraftarımızın maça girmesi için onlardan teklif beklerdik.

TARAFTARA SÜRPRİZ

Cumartesi günü stadımızda taraftarımız için dev bir şölen hazırlıyoruz.

Göreve geldiğimizden beri taraftarımızın taleplerini karşılamaya çalışıyoruz.

Burada un var, şeker var. Herlva yapabilir misin? Yaparsın belki ama çamur gibi olur. Durum iyiye gidince, başarıyı herkes sahiplenir. Başarısızlık yalnızdır.

'TUDOR'A SAYGI DUYUYORUM'

Ben Tudor'a saygı duyuyorum. Bizi mahkemeye vermiş olsa bile çorbayı yapan, pişiren masaya geitren teknik heyettir. Arkadaşlarım bana kızıyor ama bu başarı teknik heyetindir. Bu bize nasip olmuştur.

GALATASARAY CEZA ALACAK MI?

Perşembe günü UEFA'yla randevumuz var. Önce Ankara'da sayın bakanımızla görüşeceğim. Sonra Cenevre'ye gideceğim. Şu an seçim falan düşünemiyorum. En az çalıştığım konu da seçim.

Ben Galatasaray'ın maddi durumu ve şampiyonluk yürüyüşünü düşünüyorum ve bu konuda çalışıyorum. UEFA'nın bizden istediği açıklık, samimiyet ve doğru söyleme davranışlarını yerine getirdik.

Sürekli olarak medyada 'Galatasaray ceza alacak' şeklinde haberler çıkıyor. Şunu da söyleyelim, tencere dibin kara, seninki benden kara!

Bütün kulüplerin durumu kötü. Galatasaray bu durumu toparlayacağının garantilerini rakamlarla UEFA'ya verdi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Bence Göztepe maçı bizim statta oynamalıydı. 50.000 seyirci geliri elde ederdi. Ama maalesef onlar azize ve yandaşlarından daha yüksek bir teklif aldılar. Ama kaybeden onlar olacak. Onları orda da gömeceğiz.
Göztepe eğer Göztepe gibi oynarsa GS yi yenecek gücü var. Başkanın bu maça lig bitmişcesine bu kadar garanti bakması insana tuhaf geliyor. Bu arada İzmir şehri başta İstanbul takımları olmak üzere diğerleri gibi yalakalık yapmadığı için 10.000 kişilik statlara mahkum olur ama yine de oyunu satmaz.
Göztepe'yi on bin kişilik stada mahkum edenleri eleştirseydinde alkışlasaydık. İzmir'e yıllardır siyasi seçimi yüzünden bir stat yapmayanların şakşakçıları için gidipte Atatürk stadınamı alacaktık maçı..
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