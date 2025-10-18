Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! "Gelir rekoru kırdık"

Galatasaray Spor Kulübü’nün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi Haliç Oditoryumu’nda gerçekleştiriliyor. Genel kurulda kürsüye çıkan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bu sezonki sportif başarıları, projeler ve finansal konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Erkek futbol takımının Trendyol Süper Lig’de üst üste 3 sene şampiyon olduğunu söyleyen Özbek, "Formasına 5. yıldızı takan ilk Türk takımı olduk. Bu sene sadece şampiyonluk değil, Cumhuriyet’in 2. yüzyılında yazılmış bir onur madalyasıdır. Yenikapı’da 1 milyonu aşkın taraftarımızın katıldığı kutlama, Galatasaray’ın halkla kurduğu bağın en güçlü göstergesidir. Bu başarılar tesadüf değil, planlı, disiplinli ve akılcı bir yapılanmanın sonucudur. Galatasaray artık bir başarı kültürü inşa etmiştir. Yeni sezonda da 7 galibiyet, 1 beraberlikle tarihimizin en iyi başlangıcımızı yaptık. Başta Okan hocamıza, teknik ekibe, futbolcu kardeşlerimize ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ederiz. Bu seneki hedefimiz net, Süper Lig’de üst üste 4, toplamda 26 şampiyonluğu kazanmak ve Avrupa’da kalıcı güç haline gelmek. Bu sene hedef için tüm çalışmalarımızı yaptık. Başarıya ulaşacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Kadın futbol takımıyla alakalı da değerlendirme yapan Dursun Özbek, "Kadın futbol takımımız UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden ilk Türk takımı olma ünvanına sahip. Bu sene de yeni planlama ile başladı. Ligde namağlup lider durumdayız" açıklamasında bulundu.

Basketbolda erkek takımının geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde liginde final oynadığını da ifade eden Başkan Özbek, "Bu sene de 2’de 2 ile başlangıç yaptık. Bunun yanında NBA ve FIBA’nın planladığı NBA Europe projesiyle ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. NBA yetkilileri, Aslantepe’de yapmayı planladığımız basketbol salonu projemize destek vermek istediklerini ve Yenikapı kutlamalarındaki taraftar gücümüzden ne kadar etkilendiklerini de belirttiler. Basketbol kadın takımımız, geçen sene Eurocup’ta çeyrek finale yükseldi, ligde de 3. oldu. Bu sezon Euroleague’de 2’de 2 yaptık. Bu sene de önemli başarılar imza atacağımıza inanıyorum. Tekerlekli basketbol takımımız hem Türkiye’de hem de Avrupa’da şampiyonluklar kazandırdı" şeklinde konuştu.

Erkek voleybol takımının Efeler Ligi’nde 32 yıl sonra final oynadığını aktaran sarı-kırmızılıların başkanı, "Müessese takımlarının çok büyük bütçelerle mücadele ettiği Efeler Ligi’nde hedefimiz şampiyonluk. Kadın takımız ise Balkan Kupası’nı kazandı, ligi 4’te bitirdi. Lig şampiyonluğu için yola çıktık, önemli transferler yaptık. Uzun süredir uzak kaldığımız şampiyonluk için sporcu kardeşlerimizin sonuna kadar mücadele edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

2024-2025 sezonunda diğer amatör şubelerinde 111 kupa, 823 madalya kazandıklarını vurgulayan Dursun Özbek, "Bu başarılarda payı olan 2105 sporcu kardeşimize, hocalarına, yöneticilerine ve ailelerine teşekkür ediyorum. Bu şubelerde amacımız sadece başarı kazanmak için yetiştirici kulüp olarak gençlerimizin yetişmesini sağlamaktır" dedi.

"FLORYA PROJESİYLE BANKALAR BİRLİĞİ’NDEN ÇIKTIK"

Florya projesi için 18 Temmuz 2025 tarihinde Nivak AŞ ile anlaşma imzalandıklarını söyleyen Özbek, "İhale şartnamesinin hazırlanmasından, tekliflerin alınmasına ve değerlendirmesi konusu gibi birçok konuda bizlere yardımcı olan Adnan Polat başkanımız liderliğindeki ihale komisyonuna teşekkür ediyorum. Bu yapılan anlaşmaya kulübümüze yapılan 50 milyon Dolar ön ödemeyi Sportif AŞ’ye aktardık. Bu sayede Galatasaray’ı Bankalar Birliği’nden kurtardık ve vadesi geçmiş borçlarımızın bir kısmını da ödemedik. İnşaatın kısa sürede başlamasını ön görüyoruz. Bu projede önümüzdeki dönemdeki gelirler, bloke hesaplarda tutularak, altyapının geliştirilmesine, futbol dışı branşların desteklenmesine, mevcut tesislere ve yeni gayrimenkullerin yatırımında kullanılacak" açıklamasında bulundu.

"RİVA’DA İKİ AŞAMADAN 11 MİLYAR TL NET GELİR BEKLENMEKTEDİR"

Riva’da yapılan projeyle ilgili de bilgi veren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Birinci etap, Emlak Konut ile 2017 yapılan anlaşma çerçevesinde bitti ve teslim edildi. Riva projesinden bugüne kadar 170 milyon Dolar gelir elde edildi. İkinci etabı için Emlak Konut ile olan anlaşmayı 2024’te revize ettik. İkinci etabın inşaatını, bitirilmesini ve konu satışını Emlak Konut yapacak. Emlak Konut yüzde 5 pay alacak. İnşaat masrafları çıkarıldıktan sonra net gelir kulübümüze kalacak. İkinci etapta 21.5 milyar TL hasılat ön görülmektedir. 21.5 milyar hasılatta inşaat masrafları çıkarılınca 11 milyar TL net gelir beklenmektedir. 3 sene de aktarılmasını bekliyoruz. Riva’nın değeri bilançomuzda sadece 472 milyon TL olarak görülmektedir" değerlendirmesinde bulundu.

"MECİDİYEKÖY PROJESİNİN GERİ KALANINDAN KULÜBÜMÜZE 13 MİLYON DOLAR GELİR KALACAK"

Mecidiyeköy’deki binayı konut projesine dönüştürerek 1.3 milyar TL gelir elde ettiklerini aktaran Başkan Özbek, "Bu parayla Florya’da 41 dönümlük araziyi satın aldık. Kalan bölümlerin bitmesi için RAMS firmasıyla anlaştık. 2026 nisan ayında tamamlanmasını bekliyoruz. Bu inşaatın maliyeti 17 milyon Dolar. 30 milyon Dolar hasılat bekliyoruz. Projeden geri kalanından kulübümüze kalacak net gelirin 13 milyon Dolar olmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"FLORYA’NIN SUYU, KEMERBURGAZ’IN RUHUNA DÖNÜŞTÜ"

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nin sadece antrenman sahası olmadığını, eğitim merkezi olduğunu belirten Özbek, "Bizim göz bebeğimizdir. A takımımız mart ayında beri burada çalışıyor. Florya’nın suyu, Kemerburgaz’ın ruhuna dönüştü. Okan hocamızın da belirttiği gibi takımımızın mart ayı sonrasında artan performansında Kemerburgaz’a taşınması etkisi büyüktür. Hocamızın da isteğiyle futbol takımımız bu seneki yaz kampını Avrupa standartlarındaki tesislerimizde gerçekleştirdi. Turgay Vardar Basın Merkezini de açtık. Kadın futbol ve altyapı takımlarımız için yapılacak ikinci aşama için çalışmalara başladık. Haziran 2026’da tamamlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

"2026 YILINDA ASLANTEPE PROJESİNİN İNŞAATINA BAŞLAMAYI PLANLIYORUZ"

Aslantepe projesine çok önem verdiğini vurgulayan Dursun Özbek, "Aslantepe Vadisi, Galatasaray’ın en az 50 senesini güvence altına alacak vizyon projesidir. İrtifak hakkını geçmiş dönemde aldık. 10 bin kişilik çok amaçlı basketbol, uluslararası müsabakalara uygun voleybol salonu, kamp tesisleri, kapalı yüzme havuzu ve salon sporlarına hizmet edecek salonlar olacak. Basketbol, voleybol ve diğer amatöre şubelerimizi aynı çatı altında toplayacağız. 2026 yılında inşaata başlamayı planlıyoruz" diye konuştu.

Stat içinde yapılan yeniliklerden de bahseden Özbek, "Stadımız yapılalı uzun bir süre oldu. Yenilenmesi gereken hususlar var. Maç seyrini artırmak için ilave işler de var. 357 metrekare led ekran kapasitemizi 1743 metrekareye çıkardık. Bu yatırımla reklam gelirimizi 3.5 milyon Euro’dan, 10 milyon Euro’ya çıkarttık" ifadelerini kullandı.

FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR, GÖZTEPE MAÇINA GELECEK

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ayrıca Galatasaray Adası, Kalamış’taki tesisleri, Büyükçekmece arazi hakkında da genel kurul üyelerine bilgi verdi. Özbek, RAMS Park’ta oynanan Göztepe maçında Filistinli çocukları misafir edeceklerini, seremonide de futbolcularla birlikte yer alacaklarını açıkladı.

"339 MİLYON EURO İLE KONSOLİDE HASILATTA GELİR REKORU KIRDIK"

2024-2025 döneminde 339 milyon Euro (12.9 Milyar TL) ile konsolide hasılatta tarihlerinin gelir rekorunu kırdıklarını söyleyen Dursun Özbek, sözlerine şöyle devam etti:

"Loca, VIP, kombine ve günlük bilet satışlarından 78 milyon Euro gelir elde ettik. Galatasaray bu dönemde ortalama 43 bin seyirci ve yüzde 83 doluluk oranına ulaştı. Stadımız açıldığından beri en yüksek orana ulaştık. GS Store’da 94 milyon Euro net ciro ile rekor kırdık. Forma satışlarımız 925 bine ulaştı. Hedefimiz 1 milyon forma. Bu sezon 4.5 ayda 402 bin forma ile bu hedefimiz emin adımlarla gidiyoruz. Bu başarı sayesinde PUMA ile anlaşmamızı revize ediyoruz. Osimhen kutularını satmaya devam ediyoruz. 30 bin rakamına ulaştık. Hedefimiz 100 bin."

"351 MİLYON EURO İLE TÜRKİYE’NİN EN DEĞERLİ KADROSUNU KURDUK"

Sponsorluk, reklam ve isim hakkı gelirlerinden 79 milyon Euro ile rekor kırdıklarını belirten Özbek, "Futbol takımımızın başarıları toplam gelir miktarını ciddi şekilde arttırdı. Bu sene Şampiyonlar Ligi’ne katılmamızdan dolayı en az 40 milyon Euro gelir bekliyoruz. Kulübümüz, UEFA’nın her sene yayınladığı Avrupa Kulüpler finansal ve yatırım raporunda değişik gelir kategorileri sıralamasında Avrupa kulüpleri arasında ilk 10’da yer aldı. Geçen sene Şampiyonlar Ligi’nden mahrum kalmamız ve satışların maliyetindeki artış brüt zarar etmemize neden oldu. Bu sene gelecek Şampiyonlar Ligi gelirleriyle çok daha güzel finansal tablolara ulaşacağız. Son 3 yılda bonservisi bize ait olan futbolcuların değerini 113 milyon Euro’dan, 351 milyon Euro’ya çıkararak, Türkiye’nin en değerli kadrosunu kurduk. Bu yaptığımız yatırımlar rakiplerimize de örnek oldu" açıklamasında bulundu.

"UEFA’NIN FİNANSAL KRİTERLERİNDE GALATASARAY SÜRDÜRÜLEBİLİR ENDEKSİNDE YEŞİL KATEGORİYE YÜKSELDİ"

Varlık ve yükümlülüklerle ilgili tablolarla hakkında da konuşan sarı-kırmızılıların başkanı, "Konsolide bilançoda toplam varlıklarımız 30.3 milyar TL, toplam yükümlülüklerimiz 20.4 milyar TL. Varlıklarımızla, yükümlülüklerimizden 9.9 milyar TL daha fazladır, bu da öz kaynağımızdır. Son 3 senede yapılan projelerle öz kaynağımıza pozitif duruma geçmiştir. Sportif AŞ’nin de öz kaynağı artıya geçmiştir, uzun zamandır içinde bulunduğu teknik iflas durumundan çıkmıştır. Bu konu UEFA kriterleri açısından da önemlidir. Bu yükümlülük-gelir dengesi UEFA tarafından sürekli denetlemektedir. 3 ayda bir raporluyoruz. UEFA, her sene dönüşümlü olarak her ülkeden bir kulübe detaylı inceleme yapıyor. Her şey didik ediliyor. Geçen sene Türkiye’den bizi seçtiler. Kusursuz olarak geçtik. UEFA’nın finansal kriterlerinde Galatasaray sürdürülebilir endeksinde yeşil kategoriye yükseldi. Bu kriterin son zamanlarda yapılan tartışmalara ışık tutacağına eminim" değerlendirmesinde bulundu.

Spor kulüplerinin faaliyet dışı etkinlik yapmasının önemli olduğunu aktaran Dursun Özbek, "’Galatasaray gayrimenkul şirketi mi?’ diyen rakiplerimiz hem bizi taklit ediyorlar hem de ’Galatasaray bu paraları nerden buluyor?’ demeye başladılar" dedi.