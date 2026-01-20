Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıkıldığını KAP'a bildirdi!

Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi.

RESMEN AÇIKLANDI!

Bankalar Birliği Sürecine İlişkin Bilgilendirme

Kulübümüz, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapatmış ve Bankalar Birliğinden çıkmış bulunmaktadır.

Bu adım, kulübümüzün mali bağımsızlığı ve sürdürülebilir geleceği adına önemli bir eşiğin geride bırakıldığını göstermektedir.

Sürecin tamamında emeği geçen, katkı koyan, herkese teşekkürlerimizle birlikte, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü

TRANSFERDE GAZA BASILDI!

Fenerbahçe, Bankalar Birliği'ne olan borçlarını tamamen kapattığını ve Bankalar Birliği anlaşmasından çıktığını duyururken, bu haber sonrası transferde eli de rahatladı. Sarı-lacivertli yönetim ekonomik anlamda daha da rahatlamasının ardından transferde elini rahatlattı. Suudi Arabistan'da Kante transferi için son aşamada olan yönetim işi bitirmek üzere kısa süre içerisinde tekrar oraya gidecek. Öte yandan bir forvet oyuncusu da isteyen yönetim bu konuda çalışmalarını da hızlandırdı.