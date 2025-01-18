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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ameliyat oldu!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
18.01.2025 21:20
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bağırsağındaki sorun sebebiyle ameliyat oldu. Özbek'in başarılı bir laparoskopik operasyon geçirdiği belirtildi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ameliyat oldu!

Galatasaray, Başkan Dursun Özbek, bağırsağındaki rahatsızlık nedeniyle ameliyat oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, bağırsağındaki sorunun giderilmesi amacıyla bugün başarılı bir laparoskopik operasyon geçirmiştir. Ameliyat sonrası bakımına başlanmış olup, süreç takip edilmektedir.

Başkanımız Dursun Aydın Özbek’e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz."

Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek galatasaray
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