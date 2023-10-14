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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'ye olay gönderme! "Kadıköy'den duyulsun..."

14.10.2023 13:01 | Son Güncelleme:
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün yıllık olağan genel kurul toplantısında açıklamalarda bulundu. Özbek açıklamasında kulübün mali durumu ve hedeflerine dair konuşurken Fenerbahçe'ye de gönderme yapmayı ihmal etmedi. İşte detaylar...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kulübün yıllık olağan genel kurul toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özbek açıklamasında ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye de gönderme yapmayı ihmal etmedi.

"KADIKÖY'DEN DUYULSUN"

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Özbek açıklamasında "Bu sene her zaman olmamız gereken yerde, Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. İyi başladık, devamı gelecek. Karşıyaka'da duyulacak şekilde, Okan Buruk ve futbolcularımıza bir alkış istiyorum. Kadıköy'den duyulsun bu alkış. Biz Galatasaray'ız. Türk olmayan takımları birer birer yeneceğiz."

"KİRLİ KOALİSYONLAR..."

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Öte yandan Özbek "Etrafımızda olan biteni görüyoruz. Galatasaray'ın yükselen başarısı birilerini çok rahatsız ediyor. Kurdukları kirli koalisyonla, Galatasaray'ın başarısını engellemeye çalışıyorlar." dedi.

"ÖNÜMÜZDE KİMSE DURAMAZ"

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Bunu başarmak için Türk futboluna rahatsız etmekten çekinmiyorlar. Bizi saha dışına çekmek için yoğun çabadalar. Biz bunlarla savaşırız. Kimse merak etmesin. Bizim önümüzde kimse duramaz."

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