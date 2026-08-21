Galatasaray Başkanı Dursun Özbek isyan etti! "Artık bıktım"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün son dönemdeki gündemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Üst üste dört sezon şampiyonluk yaşanmasına rağmen transfer dönemindeki sessizlik nedeniyle gelen eleştirilerin yanı sıra kulüp içerisindeki siyasi tartışmaların da Özbek'i oldukça yorduğu öğrenildi.

DURSUN ÖZBEK RAHATSIZLIĞINI DİLE GETİRDİ

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın bir grup üyesiyle bir araya geldi. Vadi İstanbul'da gerçekleştirilen Galatasaray İş Platformu toplantısına Abdullah Kavukcu ile birlikte katılan Özbek'in, son dönemde yaşadığı sıkıntıları açık şekilde dile getirdiği belirtildi.

"BUNDAN BIKTIM!"

Dursun Özbek'in toplantı sırasında görev süreci ve Galatasaray'daki siyasi ortamla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandığı öğrenildi.

Özbek'in, “Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon olmuştu. Ben de vazifemi yerine getirmenin mutluluğuyla bırakacaktım. Koltuğuma oturup, pipomu içecek ve maçımı izleyecektim. Bırakamadım çünkü tesisleri tamamlamam ve projeleri bitirmem gerekiyordu. Ama Galatasaray siyasetinden bıktım” dediği aktarıldı.