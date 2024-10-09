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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: "Mayıslar bizimdir, yine bizim olacaktır"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
09.10.2024 19:07
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Galatasaray Divan Kurulu Ekim Ayı Olağan Toplantısı, RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Başkan Dursun Özbek, toplantıda yaptığı konuşmada "Erkek futbolda Avrupa'da özlediğimiz başarılara ulaşmayı ve 25. şampiyonluğu kazanarak gerçek 5. yıldızı göğsümüze takmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Divan Kurulu Ekim Ayı Olağan Toplantısı, RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapıldı.

Dursun Özbek'in açıklamaları;

''MAYISLAR BİZİMDİR, YİNE BİZİM OLACAK''

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''2023/24 sezonunda 2026 sporcumuzla birlikte toplam 94 kupa ve 424 madalya kazandık. Bu büyük başarıda pay sahibi olan sporcularımıza, hocalarımıza ve personellerimize teşekkür etmek istiyorum. Bir teşekkür de destek veren Galatasaraylılar'a etmek istiyorum. Hiç kimse merak etmesin mayıslar bizimdir, yine bizim olacak. Galatasaray mücadele ettiği her branşta en iyisini yapmaya çalışmaktadır. Son dönemde bizi yapmak istemediklerimizden alıkoymaya rakiplerimiz olduğunun farkındayım. Ne olursa olsun aynı hedefle çalışmaya devam edeceğiz. Kalbi Galatasaray ile atan herkesi yanımıza davet ediyorum."

"HEDEFİMİZ AVRUPA'DA ÖZLEDİĞİMİZ BAŞARILARA ULAŞMAK"

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Erkek futbol takımının iki sezonu Trendyol Süper Lig’de şampiyon olarak tamamladığı hatırlatan Dursun Özbek, "Geçtiğimiz sezon bu şampiyonluk belki de uzun süre tekrarı olmayacak puan rekoruyla geldi. Bunun yanında Süper Kupa’yı da müzemize götürdük. Bu sezon hedefimiz Avrupa’da artık özlediğimiz başarılara ulaşmak ve Türkiye’de 25. şampiyonluğu kazanıp, gerçek 5. yıldızı formamıza takmak. Başta Okan hocamız olmak üzere, tüm ekibimizle, yönetici arkadaşlarımızla hep birlikte çalışıyoruz. Hiç kimse merak etmesin, mayıslar bizimdir, yine bizim olacak" şeklinde konuştu.

"AYNI HEDEFLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

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Galatasaray’ın mücadele ettiği her branşta en iyisini yapmak için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Özbek, "Sizin desteğinizle daha da büyük başarılarının çok yakında olduğuna inanıyorum. Son dönemde bizi yapmak istediklerimizden alıkoymaya çalışan rakiplerimiz olduğunun farkındayım. Ne olursa olsun biz aynı hedefle çalışmaya ve size söz verdiklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Cumartesi yapılacak mali genel kurulumuza tüm üyelerimizin katılımını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Okan Buruk Dursun Özbek galatasaray
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