Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Muslera'nın yerine gelecek isim ve forvet transferini açıkladı!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in geçtiğimiz hafta Levent’te bir restoranda gerçekleştirilen bir yemekte transfer hedefleriyle hakkında önemli açıklamalar yaptığı ve isim verdiği ortaya çıktı. Fanatik Gazetesi, kapalı toplantıda Başkan Özbek'in sözlerini aktardı. İşte sarı-kırmızılı kulübün başkanının açıklamaları:

MUSLERA'NIN YERİNE GELECEK İSİM...

"Muslera’nın durumu hâlâ belirsiz. Kupaları aldıktan sonra karar vermek istiyor. Okan’la bu durumu konuşuyoruz. Muslera giderse Oblak ya da Lunin ayarında bir kaleci alacağız. Bu kalecileri de takipteyiz."

'XHAKA HEDEFLERİMİZ ARASINDA'

Orta sahada Xhaka hedeflerimiz arasında. Kontratlı oyuncu, maliyeti yüksek. Onu alamazsak yine o seviyede bir orta saha oyuncusu transfer edeceğiz.

'ICARDI'YE ÇOK İYİ PARTNER BAKIYORUZ'

Icardi yeni sezonda hazır olacak. Osimhen ve Morata sonrası Icardi’ye çok iyi bir partner bakıyoruz. Okan Buruk, bu sezon tek forvetle de çift forvetle de oynadı ve başarılı oldu. Yine bu tarz bir oyuncu talebi var. Yıllık maliyeti 10 milyon Euro civarında çok iyi bir forvet hedefimiz var. Avrupa’nın iyi forvetlerini daha düşük maliyetlerle getirmek mümkün değil. Kanat için de yine dünya markası oyuncuları hedefliyoruz.

'LEROY SANE'Yİ İSTEYEN ÇOK'

Leroy Sane bu saydıklarım arasında. Sözleşmesi bitiyor çok isteyeni var. O olmazsa yine o ayarda bir yıldız olacak mutlaka. Ana hedeflerimiz bunlar. Diğer oyuncularımızın durumlarına göre de aksiyon alacağız. 10 numara alabiliriz. Savunmacılarımızın durumuna göre takviye yapabiliriz. Avrupa’ya giden oyuncumuz olursa, onun yerine mutlaka aynı seviyede başka bir oyuncu alırız. Kadro kalitesini muhafaza edeceğiz.