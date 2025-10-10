SPOR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'nin yıldızı Kerem Aktürkoğlu için olay yaratacak sözler! ‘‘TFF çalışma başlattı…’’

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş açıklamalar geldi. Sarı-kırmızılı kulübün sponsorluk anlaşmasında konuşan Özbek’in, ‘‘TFF çalışma başlattı…’’ ifadeleri gündem oldu.

Burak Kavuncu
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

Galatasaray’da Başkan Dursun Özbek Kadın Basketbol Takımının isim ve göğüs sponsorluğu anlaşmasının imza töreninde son dönemde sözleşmesi gündemde olan Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ten Fenerbahçe nin yıldızı Kerem Aktürkoğlu için olay yaratacak sözler! ‘‘TFF çalışma başlattı…’’ 1

Soru: "Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe ile iki sözleşme yaptığı, sözleşmesinin asgari ücret üzerinden TFF'ye bildirildiği ama esas ücretinin Fenerbahçe eski yöneticisi Hakan Safi tarafından karşılandığı doğrulandı. Tek tip sözleşme eleştirisi zaman zaman Galatasaray'a da yöneltildi. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun da bu konuda bir açıklaması vardı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?" sorusuna başkan Dursun Özbek flaş bir cevap verdi…

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Fenerbahçeli yöneticinin yaptığı açıklama, tartışmaya gerek bırakmadan aleniyet kazandırmıştır. Ne yaptıklarını kulüp olarak, nasıl bir sözleşme yapıldığını kendileri açıkladılar zaten. Burada TFF Başkanımız Sayın Hacıosmanoğlu'nun sözleşmelerle ilgili ne kadar hassas olduğunu, konunun kendisi için ne kadar önemli olduğunu söyledi. Bunun da takipçisi olacağını defalarca ifade etti. Geçen TV konuşmasında da buna benzer açıklamalarda bulundu. Konu sadece Türkiye içerisinde konuşulan bir konu değil, FIFA ve UEFA nezdinde yaptırımları oluyor. Canlı örnekleri var. UEFA, Fransa ve İngiltere'deki kulüplere karşı uyguladığı müeyyideleri hatırlarsak benzer olaylardan kaynaklandı.'' dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ten Fenerbahçe nin yıldızı Kerem Aktürkoğlu için olay yaratacak sözler! ‘‘TFF çalışma başlattı…’’ 2

Dursun Özbek, ''Değerli TFF Başkanımızın yaptığı açıklamaları, tek tip sözleşmeyle ilgili konuştuklarını dikkate alırsak konu üzerine ciddiyetle eğilecektir. Konuyla ilgili çalışma başlattıklarını söyledi. İzleyeceğiz. Konu sadece a takımı, b takımı, c takımı işi değildir. Konu Türk futbolunu en üst seviyede ilgilendiriyor. Çetin bir rekabet içinde tüm kulüpler; şampiyonluk yarışması, kümede kalma yarışması, harcama limitleri... Tüm bunlara etki ediyor. Onun için TFF'nin konuyla ilgilendiğini, ilgileneceğini düşünüyorum. Konunun bir veya iki kulüp bazına indirgenmesine karşıyım. Konuya Türk futbolunun sorunu olarak eğilmek ve değerlendirmek lazım." İfadelerin bulundu.

